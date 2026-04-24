Apple prepara sei nuove categorie di prodotto: dagli occhiali smart ai robot da tavolo

Apple starebbe lavorando contemporaneamente a sei nuove categorie di prodotto, un segnale che racconta meglio di molti annunci quanto l’azienda stia cercando di allargare il proprio futuro oltre i dispositivi che oggi conoscono tutti.

Non si parla di nuovi iPhone, di un altro Mac o di una semplice evoluzione di prodotti già consolidati. Le indiscrezioni più recenti descrivono invece un cantiere molto più ampio, in cui Apple starebbe esplorando categorie capaci di aprire mercati diversi: AirPods con funzioni AI, occhiali smart, un pendant indossabile, uno smart display, un robot da tavolo e una telecamera di sicurezza. È una lista che, se confermata nel tempo, mostra una strategia molto più estesa della semplice manutenzione dell’ecosistema attuale.

Le sei categorie in sviluppo

La categoria forse più immediata da capire è quella degli AI AirPods. In questo caso il punto non sarebbe solo ascoltare musica o gestire chiamate, ma trasformare gli auricolari in un’estensione più attiva dell’intelligenza artificiale, con funzioni contestuali, interpretazione ambientale e interazione più naturale con l’assistente.

Gli smart glasses, invece, rappresentano una direzione molto più ambiziosa. Non si tratterebbe necessariamente di un sostituto di Vision Pro, ma di un prodotto più leggero e quotidiano, pensato per notifiche, informazioni rapide e funzioni contestuali. È un’area di cui si parla da tempo e che, secondo altre ricostruzioni recenti, potrebbe diventare una delle prossime vere aperture di Apple in una categoria inedita.

Più enigmatico è il pendant, cioè un dispositivo indossabile da portare al collo. Se questo progetto esiste davvero, il suo senso starebbe probabilmente nella raccolta di contesto, nella voce, nella presenza continua e in un uso più discreto rispetto a smartwatch o smartphone. Non sarebbe quindi un semplice accessorio, ma un oggetto costruito attorno all’idea di interazione costante e leggera.

La casa come nuovo terreno di gioco

Tra le categorie più concrete c’è poi lo smart display, cioè uno schermo domestico intelligente pensato per controllare la casa, gestire contenuti, videochiamate e automazioni. È una direzione coerente con le indiscrezioni emerse da tempo sul rafforzamento della presenza Apple nella smart home, un settore in cui l’azienda finora è rimasta più prudente rispetto ad Amazon e Google.

Nello stesso spazio si inserisce la security camera, che avrebbe senso come tassello dell’ecosistema domestico connesso. Una telecamera Apple, integrata con HomeKit, iCloud e gestione locale della privacy, sarebbe perfettamente in linea con il modo in cui l’azienda cerca di distinguersi: non solo hardware, ma controllo dell’esperienza, protezione dei dati e integrazione stretta con i dispositivi già esistenti.

Ancora più interessante è il tabletop robot, cioè un robot da tavolo o da scrivania. Non un automa in senso tradizionale, ma probabilmente un dispositivo domestico capace di muoversi, orientare uno schermo, seguire l’utente in alcune interazioni e diventare una presenza fisica più dinamica rispetto a un normale hub domestico. Anche qui il collegamento con i progetti di Apple legati alla casa e alla robotica è coerente con indiscrezioni già emerse in passato.

Perché questo scenario conta davvero per Apple

La parte più interessante della vicenda non è tanto capire quale di questi prodotti arriverà per primo, ma leggere il quadro generale. Apple sembra voler ridurre, almeno in prospettiva, la dipendenza dai suoi pilastri storici e costruire nuove aree di presenza dove contano AI, casa connessa e wearable. Alcune di queste categorie potrebbero restare allo stadio di test, altre potrebbero cambiare forma prima del lancio, ma il messaggio che arriva è chiaro.

Più che inseguire un solo “prossimo iPhone”, Apple starebbe preparando una fase in cui il futuro passa da dispositivi diversi, meno centrali singolarmente ma molto più forti se letti come parte di un unico ecosistema. Ed è proprio questo, più del singolo prodotto, il punto che merita attenzione oggi.