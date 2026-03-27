Apple prepara la svolta di Siri: con iOS 27 potrebbero arrivare ChatGPT, Claude e Gemini

Apple starebbe preparando uno dei cambiamenti più delicati e potenzialmente più importanti degli ultimi anni, perché Siri potrebbe smettere di essere un assistente chiuso per aprirsi ai chatbot AI di altre aziende.

Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, con iOS 27 Apple potrebbe permettere a Siri di integrare assistenti AI di terze parti, andando oltre l’attuale rapporto con ChatGPT. Non si parla quindi solo di una funzione in più, ma di un cambio di direzione che toccherebbe il modo in cui l’iPhone gestisce le richieste più complesse, le ricerche, i suggerimenti e in prospettiva anche una parte dell’esperienza quotidiana legata ad Apple Intelligence. È una voce da trattare con prudenza, ma ha un peso evidente perché riguarda un punto molto sensibile dell’ecosistema Apple.

Perché sarebbe una svolta per Siri

Il punto più interessante è che Apple, se questo scenario venisse confermato, accetterebbe in modo molto più esplicito un’idea che fino a poco tempo fa sembrava lontana dalla sua filosofia: lasciare che altri sistemi AI entrino in una parte centrale dell’esperienza utente. Oggi Siri può già appoggiarsi a un supporto esterno in alcune situazioni, ma qui il discorso sarebbe più ampio. L’assistente vocale dell’iPhone diventerebbe una sorta di snodo, capace di interagire anche con soluzioni rivali invece di rimanere limitato a un solo partner o soltanto alla tecnologia sviluppata internamente.

Per chi usa ogni giorno un iPhone, questa non sarebbe una novità soltanto tecnica. Potrebbe voler dire risposte migliori, maggiore libertà di scelta e un ecosistema meno rigido in una fase in cui l’intelligenza artificiale non viene più percepita come un’aggiunta marginale, ma come una parte sempre più concreta del software. In altre parole, Apple potrebbe smettere di chiedere agli utenti di adattarsi ai tempi di Siri e iniziare invece a costruire una piattaforma più aperta, dove l’assistente di sistema dialoga anche con strumenti esterni.

Cosa cambierebbe rispetto a oggi

La differenza rispetto alla situazione attuale sarebbe importante. Oggi l’apertura verso i chatbot esterni appare ancora limitata e controllata, mentre nel quadro legato a iOS 27 lo scenario sembra più ambizioso. L’idea di una Siri più personalizzata e capace di lavorare con più assistenti AI fa capire che la questione non riguarderebbe solo una nuova scorciatoia vocale, ma una strategia più ampia sull’identità futura del sistema.

C’è poi un altro elemento da non sottovalutare. Negli ultimi tempi si sono già visti segnali di una maggiore apertura ai chatbot di terze parti in altri spazi dell’ecosistema Apple. Questo non prova automaticamente che il passaggio a Siri sia già deciso, ma rende l’ipotesi più credibile, perché si inserisce in una traiettoria che sembra già avviata. Apple, insomma, starebbe cercando una formula per restare centrale nell’esperienza utente anche senza chiudere completamente la porta a servizi rivali.

Quando potrebbe arrivare davvero

Qui serve la massima cautela. Al momento non c’è nessun annuncio ufficiale e tutto ruota attorno a indiscrezioni. Il riferimento temporale è iOS 27, con il WWDC come finestra naturale per eventuali anticipazioni. Fino a quel momento, però, resta più corretto parlare di piano in preparazione e non di funzione confermata. È una distinzione importante, soprattutto su un tema come questo, dove basta poco per trasformare un rumor forte in una promessa che non è stata ancora fatta.

Il vero punto, comunque, è già chiaro. Se Siri dovesse aprirsi davvero a ChatGPT, Claude, Gemini e ad altri strumenti simili, Apple ammetterebbe che la partita dell’AI non si gioca più solo sul controllo totale del sistema, ma anche sulla capacità di diventare il luogo in cui tecnologie diverse convivono. E per un’azienda che ha sempre costruito la propria forza sull’integrazione stretta tra hardware e software, sarebbe un passaggio molto più profondo di quanto sembri a prima vista.