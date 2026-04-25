Apple prepara il MacBook più diverso di sempre: OLED, touch e un nuovo nome in ballo

Apple starebbe preparando una delle revisioni più importanti del MacBook di fascia alta, con un modello ridisegnato che potrebbe arrivare nel 2027 e portare novità molto attese.

Le indiscrezioni parlano di display OLED, supporto touch, chip M6 Pro e M6 Max e persino di un possibile nuovo nome, MacBook Ultra, pensato per distinguere la versione più avanzata della gamma.

Il punto da chiarire subito è che si tratta di rumor, non di annunci ufficiali. Apple non ha confermato né il nome né le caratteristiche, ma le voci più recenti indicano un progetto ambizioso, destinato a rappresentare il primo vero restyling dei MacBook Pro di fascia alta dopo il cambio di design introdotto nel 2021.

Il possibile nome MacBook Ultra

La novità più curiosa riguarda il possibile marchio MacBook Ultra. Apple usa già la parola Ultra per indicare prodotti e chip di fascia altissima, quindi un portatile con questa etichetta avrebbe un posizionamento ancora più esclusivo rispetto agli attuali MacBook Pro.

Non è detto, però, che il nome venga davvero adottato. Potrebbe restare un’ipotesi interna o una definizione provvisoria. La direzione, però, sembra chiara: Apple starebbe cercando un modo per separare meglio i portatili professionali più costosi dal resto della famiglia MacBook.

OLED e touch screen sul Mac

Il cambiamento più evidente sarebbe il passaggio al display OLED. Rispetto agli attuali pannelli mini-LED, questa tecnologia può offrire neri più profondi, contrasto più elevato e una resa visiva più vicina a quella già vista su iPhone e iPad Pro.

Ancora più delicata è l’ipotesi del touch screen. Apple ha sempre tenuto separati Mac e iPad, puntando su tastiera, trackpad e mouse per macOS. Un MacBook con schermo touch non significherebbe per forza trasformare il Mac in un iPad, ma potrebbe aggiungere un livello di interazione in più per azioni rapide, creatività e navigazione.

Chip M6 e design più sottile

Sotto la scocca sono attesi i futuri chip M6 Pro e M6 Max, probabilmente legati a un nuovo processo produttivo più avanzato. L’obiettivo sarebbe aumentare prestazioni ed efficienza, soprattutto per chi lavora con video, grafica, sviluppo software e carichi professionali.

Il redesign potrebbe portare anche a un MacBook più sottile, favorito proprio dal passaggio all’OLED. Resta da capire se Apple riuscirà a ridurre peso e spessore senza sacrificare porte molto amate dagli utenti Pro, come HDMI, slot SD e MagSafe.

Tempistiche e nodo memoria

Le tempistiche sembrano essersi spostate verso l’inizio del 2027, anche a causa delle tensioni nella filiera delle memorie. La domanda legata all’intelligenza artificiale sta mettendo pressione sul mercato della RAM e questo potrebbe incidere anche sui piani Apple.

Tra le ipotesi resta anche la connettività cellulare, che renderebbe il MacBook più indipendente da hotspot e reti Wi-Fi. Non è però certo che tutte queste novità arrivino insieme. La sensazione è che Apple stia preparando un MacBook più ambizioso, ma il vero equilibrio sarà capire quanto resterà fedele all’identità del Mac.