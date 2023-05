Apple potrebbe portare Final Cut Pro e Logic Pro sul suo visore a realtà mista

Apple sta lavorando per portare Final Cut Pro e Logic Pro, le sue app di creazione di video e musica, sul suo primo visore a realtà mista, secondo quanto affermato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Questa mossa fa parte degli sforzi dell’azienda per creare una “miniera di software e servizi” per il dispositivo e renderlo più versatile ed interessante per gli utenti.

Durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC, che si terrà dal 5 al 9 giugno all’Apple Park di Cupertino, Apple cercherà di coinvolgere gli sviluppatori nel processo di creazione di app e servizi per il suo visore a realtà mista. L’obiettivo è di far comprendere al mondo perché qualcuno potrebbe aver bisogno di un dispositivo del genere e come poterlo utilizzare al meglio.

L’azienda mira a creare una “miniera di software e servizi” per il suo primo visore di realtà mista

Apple avrebbe già adattato numerose app native per il visore, tra cui Safari, Calendario, Contatti, File, Casa, Mail, Mappe, Note, Foto, Promemoria, Musica, News, Borsa, Meteo, Pages, Numbers e Keynote. L’aggiunta di Final Cut Pro e Logic Pro, che sono state recentemente annunciate anche per iPad, renderebbe il visore ancora più attraente per i creatori di contenuti multimediali.

Finora, i visori di realtà mista e aumentata presenti sul mercato sono rimasti prodotti di nicchia, principalmente legati al gaming, a causa della mancanza di “killer app”. Apple sostiene che il suo visore rappresenta un nuovo modo di produrre e fruire contenuti multimediali e punta a creare una piattaforma in grado di sostituire l’iPhone nel tempo. Tuttavia, la strada per raggiungere questo obiettivo è lunga e tortuosa.

Con l’espansione delle app di editing video e audio professionale come Final Cut Pro e Logic Pro sul visore a realtà mista, Apple potrebbe riuscire a suscitare un interesse maggiore per il dispositivo e a farlo emergere come una nuova piattaforma per la creazione e il consumo di contenuti.