Apple posticipa il lancio delle nuove funzionalità di Siri con iOS 18.5

Apple Intelligence sta ridefinendo le aspettative del mercato con il suo prossimo aggiornamento di Siri, ma l’attesa per le sue funzionalità avanzate si prolunga. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il lancio delle nuove caratteristiche di Siri, originariamente previsto per iOS 18.4, è stato posticipato a maggio 2024 con l’arrivo di iOS 18.5, a causa di problemi di stabilità del software.

Le innovazioni presentate al WWDC 2024 promettono di trasformare l’interazione con l’assistente vocale. La nuova versione di Siri sarà in grado di analizzare il contesto personale dell’utente, sfruttando app come Mail e Messaggi, e di interpretare ciò che appare sullo schermo del dispositivo. Questo consentirà risposte più pertinenti su argomenti come prenotazioni e voli, offrendo un’esperienza personalizzata e intelligente.

Queste funzionalità avanzate di Siri saranno disponibili solo sui dispositivi più recenti, come iPhone 15 Pro, Pro Max e l’intera gamma iPhone 16, sottolineando la necessità di hardware all’avanguardia per supportare le nuove capacità. Nel frattempo, iOS 18.4, previsto per aprile, introdurrà miglioramenti minori, concentrandosi su notifiche e app native.

Con i test interni di iOS 18.5 avviati già da febbraio, come confermato dai log dei visitatori di MacRumors, gli sviluppatori potranno presto accedere alla versione beta per esplorare le nuove potenzialità di Siri. Questo ritardo, sebbene deludente per molti, riflette l’impegno di Apple nel garantire un’esperienza utente impeccabile, cercando di competere con giganti come Alexa e Google Assistant nel settore dell’intelligenza artificiale.

Questa strategia sottolinea l’obiettivo di Apple di consolidare la sua posizione nel panorama tecnologico, dimostrando che l’innovazione richiede tempo per essere perfezionata. Il futuro di Siri, dunque, si preannuncia come una vera rivoluzione nell’interazione uomo-macchina.