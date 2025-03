Apple offrirà le traduzioni live con AirPods e iOS 19?

La comunicazione globale compie un salto epocale grazie agli AirPods. Secondo Bloomberg, Apple starebbe preparando una nuova funzionalità, integrata in iOS 19, per la traduzione in tempo reale delle conversazioni multilingue. Attraverso una perfetta sinergia tra l’app Apple Translate e gli auricolari, si potrebbero abbattere le abbattere le barriere linguistiche in modo naturale e immediato.

Se il report è corretto, il funzionamento potrebbe essere sorprendentemente intuitivo: l’audio della conversazione viene catturato dall’iPhone, tradotto dall’app Translate e trasmesso agli auricolari dell’utente. Allo stesso tempo, le risposte tradotte saranno riprodotte dall’iPhone per l’interlocutore, garantendo un dialogo fluido e senza interruzioni. Questa innovazione potrebbe distinguersi per la capacità di migliorare l’attuale esperienza offerta dall’app Translate, rendendo le interazioni multilingue più semplici e accessibili.

Secondo gli analisti, la novità dovrebbe arrivare anche sui modelli di AirPods già in commercio, confermando l’approccio di Apple nel valorizzare i propri dispositivi attraverso aggiornamenti software. Un esempio analogo si è visto con iOS 18, che ha introdotto funzioni per la salute dell’udito, tra cui test diagnostici e supporti acustici per chi ne avesse bisogno.

Guardando al futuro, cresce l’attesa per gli AirPods Pro 3, previsti per il 2025. Dotati del chip H3, promettono una qualità audio superiore, una cancellazione del rumore migliorata e una batteria più duratura. Inoltre, potrebbero presentare un design rinnovato, anche se i dettagli estetici non sono ancora stati svelati.

Con queste innovazioni, Apple potrebbe riaffermare la sua leadership nel settore degli auricolari wireless, ridefinendo al contempo il concetto di comunicazione globale, con dispositivi sempre più avanzati e indispensabili per il futuro.