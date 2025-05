Apple Music e UMG lanciano Sound Therapy per il benessere

Universal Music Group (UMG) e Apple Music lanciano Sound Therapy, una feature che trasforma brani di artisti celebri in strumenti terapeutici progettati per favorire concentrazione, relax e sonno. L’iniziativa, esclusiva per la piattaforma di streaming di Apple, rappresenta un nuovo capitolo nel panorama della musicoterapia digitale.

Il progetto, sviluppato dal team Sollos di UMG, sfrutta tecnologie audio avanzate per modulare positivamente le onde cerebrali degli ascoltatori. “Da anni, Universal Music Group assegna una priorità strategica al ruolo della musica nel campo della salute e del benessere”, ha dichiarato Michael Nash, Executive Vice President di UMG. Dal canto suo, Rachel Newman di Apple ha definito Sound Therapy un’esperienza d’ascolto “radicata nell’arte e nell’innovazione”.

La collezione si concentra su tre principali aree di intervento, ognuna ottimizzata con tecnologie sonore specifiche:

Concentrazione : le onde gamma e il rumore bianco eliminano le distrazioni, creando un ambiente mentale ideale per il lavoro o lo studio.

: le onde gamma e il rumore bianco eliminano le distrazioni, creando un ambiente mentale ideale per il lavoro o lo studio. Relax : i ritmi sonori theta inducono stati di rilassamento profondo, ideali per momenti di pausa o meditazione.

: i ritmi sonori theta inducono stati di rilassamento profondo, ideali per momenti di pausa o meditazione. Sonno: le onde delta e il rumore rosa simulano suoni naturali rilassanti, favorendo un riposo rigenerante.

Gli utenti di Apple Music avranno accesso a versioni estese e rielaborate di brani di artisti di fama mondiale come Imagine Dragons, Katy Perry e Ludovico Einaudi. Questi brani sono stati ottimizzati per rispondere a esigenze specifiche di benessere, integrando arte e scienza per offrire un’esperienza unica.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di Apple per espandere la propria presenza nel settore della salute digitale, già consolidata attraverso prodotti come Apple Watch e HealthKit.

La partnership tra UMG e Apple Music dimostra come due leader del settore possano unire le forze per innovare e migliorare la vita delle persone. Sound Therapy rappresenta non solo un passo avanti per la musicoterapia, ma anche un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per creare esperienze significative e utili. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza che va oltre l’intrattenimento, entrando in un nuovo regno in cui la musica diventa uno strumento per il benessere mentale e fisico.