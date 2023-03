Incredibile, ma vero. Apple Music Classical è prossima al debutto. Quasi a voler rispondere alla tante novità presentate da Spotify durante l’evento Stream On 2023, il gigante di Cupertino ha comunicato la data di lancio della sua applicazione dedicata interamente alla musica classica.

Apple Music Classical: quando e quanto

Si erano perse un po’ le tracce, ma ora c’è l’ufficialità: Apple Musical Classical sarà disponibile dal 28 marzo 2023. E, udite udite, l’app può già essere preordinata su App Store (la trovi qui), così da averla subito pronta sul proprio iPhone una volta scattata l’ora X. No, non su iPad (va’ a capire perché…).

Ma cos’è alla fine Apple Music Classical e a chi è indirizzata? Come spiega il colosso californiano, è “un’app progettata per la musica classica” con cui trovare “qualsiasi registrazione nel catalogo di musica classica più ampio e in un attimo grazie alla funzione di ricerca creata appositamente per il genere”.

Apple Music Classical rende semplicissimo per i neofiti acquisire familiarità con il genere, grazie a centinaia di playlist Essenziali, biografie di compositori ricche di informazioni, guide approfondite per diverse opere chiave e caratteristiche di navigazione molto intuitive.

Come al solito, con la qualità non si scherza, e infatti:

Goditi la migliore qualità audio disponibile (fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless) e ascolta la tua musica classica preferita come mai prima d’ora con l’audio spaziale, tutto senza pubblicità.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i — Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023

Per quanto riguarda il costo, si apprende che Apple Music Classical è un servizio completamente gratuito per tutti coloro che hanno un abbonamento a Apple Music (10,99€ al mese) o ad Apple One (16,95€ al mese).

Chiudiamo con le noti dolenti (mi perdonerete per il gioco di parole). Il servizio con focus sulla musica classica non è disponibile per gli abbonati ad Apple Music Voice ed è (solo per il momento?) disponibile solo su iPhone con iOS 15.4 e versioni successive. Come se gli utenti iPad e Mac non esistessero.

