Il Mac Mini è stato il primo PC desktop dell'azienda di Cupertino ad utilizzare il chip M1, in sostituzione dei processori Intel Core i3 e Core i5 offerti sui modelli precedenti.

Quando Apple ha annunciato che avrebbe sostituito i processori Intel in favore dei processori Apple, c’erano alcuni comprensibili dubbi sul fatto che la società potesse effettivamente offrire un’alternativa a lungo dominante.

Il design di Apple Mac mini è impressionante come lo è stato negli anni passati. La forma quadrata e gli angoli arrotondati del Mac mini sono iconici. L’aspetto è stato coerente dall’introduzione del Mac mini di terza generazione nel 2010, e da allora le uniche modifiche al design sono state la rimozione dello slot per l’unità ottica (nel 2011) e il passaggio a un grigio siderale anodizzato più scuro.

L’M1 Mac mini 2020 è un ritorno alle origini: il design unibody in alluminio è molto apprezzato, è spoglio e sobrio pur rimanendo familiare. Ma è chiaro che Apple vuole che l’unico nuovo pezzo di questa macchina sia l’hardware interno, custodito al di sotto della scocca. Possiede inoltre 8GB RAM e un SSD da 256 GB.

Sul fondo della macchina compatta c’è un disco di plastica rotondo nero. Questo serve a diversi scopi: funge da piede per il PC, sollevandolo leggermente può servire anche per la ventilazione e fornisce l’accesso all’interno. Anche se a differenza delle precedenti iterazioni del Mac mini, il nuovo modello non è riparabile dall’utente e non ci sono opzioni per gli aggiornamenti aftermarket.

Tutte le porte sono raggruppate sul lato posteriore dello chassis in un pannello I/O di plastica nera, l’M1 mini è dotato di una porta ethernet, due porte Thunderbolt 3, una connessione HDMI in grado di gestire una risoluzione fino a 6K, doppio USB 3.0 e un jack per le cuffie.

Confrontalo con il modello del 2018, noterai un paio di grandi cambiamenti: il primo è la perdita di due porte Thunderbolt 3 (il Mac mini del 2018 ne vantava quattro); il secondo è che supporta solo due display e solo uno di quelli su Thunderbolt.

Inoltre possiede una porta di connessione ethernet standard. Vale anche la pena notare che le porte Thunderbolt 3 presenti sul Mac mini sono anche 4 porte USB.