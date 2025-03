Apple M3 Ultra: arriva l'annuncio ufficiale

Apple alza nuovamente l’asticella delle prestazioni con il suo nuovo chip M3 Ultra, un concentrato di potenza e innovazione che ridefinisce gli standard nel mondo dei personal computer. Questo processore di ultima generazione, frutto dell’evoluzione della famiglia M3, vanta specifiche straordinarie: 24 performance core, 8 efficiency core, una GPU a 80 core e una memoria unificata che può raggiungere i 512GB.

Grazie alla tecnologia UltraFusion, che unisce due die M3 Max attraverso oltre 10.000 connessioni ad alta velocità, il chip si comporta come un unico sistema integrato, stabilendo nuovi record con i suoi 184 miliardi di transistor. Le prestazioni della CPU sono fino a 1,5 volte superiori rispetto al M2 Ultra e 2,6 volte rispetto al M1 Ultra, mentre la GPU raddoppia le performance grafiche rispetto alla generazione precedente. Questa combinazione di potenza e innovazione lo rende un punto di riferimento per le workstation di fascia alta.

Un aspetto che cattura l’attenzione è l’ampiezza della memoria unificata, capace di supportare applicazioni professionali estremamente esigenti, come l’elaborazione grafica e i complessi modelli di intelligenza artificiale. Il supporto al nuovo standard Thunderbolt 5, con una larghezza di banda che supera i 120 Gbps per porta, aggiunge un ulteriore livello di versatilità, rendendo il chip ideale per ambienti professionali ad alte prestazioni.

Il Neural Engine a 32 core integrato è un altro elemento chiave, permettendo di eseguire localmente task avanzati di AI e machine learning. Gli acceleratori dedicati della CPU ottimizzano ulteriormente i processi specifici, garantendo un’efficienza senza precedenti. Non meno importante, Apple ha posto un forte accento sull’efficienza energetica, un passo in linea con il suo impegno verso la neutralità climatica entro il 2030.

In sintesi, l’M3 Ultra non è solo un balzo tecnologico in termini di prestazioni, ma rappresenta anche un passo avanti verso un futuro più sostenibile ed efficiente per la tecnologia informatica.