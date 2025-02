Apple iPhone 16 Pro Max in offerta bomba: oggi hai quasi 200€ di sconto

Un piccolo gioiellino della tecnologia oggi è in promozione speciale su Amazon! Parliamo dell’Apple iPhone 16 Pro Max, al momento disponibile a soli 1.299 euro con un super sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max è l’ultimissimo smartphone lanciato dalla Apple che oggi puoi acquistare ad un prezzo davvero stracciato.

Il suo fiore all’occhiello è il chip A18 Pro con un Neural Engine più rapido, una CPU e una GPU migliorate e una banda di memoria molto più ampia: questo vuol dire che potrai godere di prestazioni eccellenti in ogni ambito, che si tratti di lavoro o di intrattenimento quotidiano.

Non è da meno il suo enorme display Super Retina XDR più ampio da 6,9 pollici che offre una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole. In più la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione quindi sarà protetto da graffi e cadute accidentali in qualsiasi momento.

Un’ulteriore specifica di spicco è la sua innovativa fotocamera Fusion con l’ultra grandangolo da 48MP che permette di sbizzarrirti con foto e video dalla risoluzione elevata e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

