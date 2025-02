Apple iPhone 16 Pro in offerta maxi: oggi su Amazon è tuo a 140€ in meno

Uno degli ultimissimi smartphone lanciati sul mercato oggi è acquistabile ad un prezzo strepitoso su Amazon! Parliamo ovviamente dell’Apple iPhone 16 Pro, al momento disponibile a soli 1.099 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 16 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro è uno smartphone lanciato da poco sul mercato che vanta una serie di specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Si contraddistingue innanzitutto per un design in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,3 pollici e la parte frontale in Ceramic Shield che lo protegge da eventuali urti e cadute.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente l’innovativo chip A18 Pro che regala performance davvero straordinarie così da poter effettuare tutto in modo più fluido ed efficiente che mai. Allo stesso tempo garantisce un’efficienza energetica eccezionale che ti accompagna per più di una giornata offrendoti fino a 27 ore di riproduzione video no-stop.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo evoluto sistema di fotocamere con l’ultra grandangolo da 48MP più evoluto per scatti foto macro incredibilmente dettagliate, e il teleobiettivo 5x per foto da lontano ultranitide. Allo stesso tempo potrai girare video da vero professionista con il Dolby Vision 4K a 120 fps e i microfoni di qualità elevatissima.

