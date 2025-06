Apple iOS 19: in arrivo la stima dei tempi di ricarica

Quanto tempo resta al tuo iPhone per completare la ricarica? Grazie al prossimo aggiornamento iOS 19, questa domanda troverà finalmente risposta. Durante la WWDC di giugno, Apple ha annunciato una nuova funzione che promette di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dei suoi dispositivi: la funzione stima ricarica. Disponibile a partire da settembre, questa innovazione offrirà agli utenti una previsione accurata dei tempi di ricarica direttamente sulla schermata di blocco.

BatteryIntelligence, il cuore tecnologico di questa funzione, rappresenta un significativo passo avanti nella gestione dell’autonomia degli iPhone. La funzione consentirà di calcolare non solo il tempo necessario per raggiungere una carica completa, ma anche eventuali limiti personalizzati impostati dall’utente. Questo strumento si adatta automaticamente ai diversi tipi di caricabatterie, distinguendo tra quelli cablati e le opzioni wireless come MagSafe.

Secondo le indiscrezioni riportate da esperti del settore, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, l’implementazione di questa funzione è stata attentamente sviluppata nel corso degli anni. Già nelle versioni beta di iOS 18.2 si erano intravisti i primi segnali di questa innovazione, ma solo ora, con iOS 19, vedrà la luce ufficialmente.

Detti ciò, non tutti i dispositivi potranno beneficiare di questa novità. La compatibilità sarà limitata ai modelli più recenti, come iPhone 16 e iPhone 15 Pro/Max, dotati dell’hardware necessario per supportare BatteryIntelligence.

La funzione stima ricarica non è l’unica novità che accompagnerà il lancio di iOS 19. Questo aggiornamento software si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti progettati per rafforzare ulteriormente l’ecosistema Apple. Tra le altre funzionalità previste, si parla di miglioramenti significativi nella gestione della privacy, nuovi strumenti per la produttività e aggiornamenti estetici per l’interfaccia utente.

Con questa mossa, Apple conferma ancora una volta la sua capacità di anticipare le esigenze degli utenti, introducendo soluzioni che semplificano la vita quotidiana. La possibilità di sapere esattamente quanto tempo ci vorrà per ricaricare il proprio dispositivo rappresenta un piccolo ma significativo miglioramento, che potrebbe fare la differenza nella gestione del tempo per molti utenti. In un mondo sempre più connesso e frenetico, ogni secondo conta, e Apple sembra averlo capito perfettamente.