Apple introduce nuovi strumenti per l’uso dell’AI nelle aziende con ChatGPT for Enterprise

Apple aggiorna la gestione aziendale: ChatGPT for Enterprise, controllo AI, API per Business Manager e device management avanzato da settembre.
Apple aggiorna la gestione aziendale: ChatGPT for Enterprise, controllo AI, API per Business Manager e device management avanzato da settembre.
Alvisio Sabbatini
Pubblicato il 25 ago 2025
Apple introduce nuovi strumenti per l’uso dell’AI nelle aziende con ChatGPT for Enterprise

Con gli aggiornamenti software in arrivo a settembre, Apple introdurrà nuove funzionalità dedicate ai clienti enterprise, offrendo maggiore controllo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei dipendenti. Tra queste, spicca la possibilità per i reparti IT di configurare l’uso di una versione enterprise di ChatGPT, sviluppata da OpenAI.

Secondo OpenAI, ChatGPT for Enterprise è già adottato da oltre 5 milioni di clienti business, che lo utilizzano per connettere gli agenti AI ai propri dati interni. L’integrazione di Apple non si limita però esclusivamente a ChatGPT: la documentazione ufficiale indica che gli amministratori potranno consentire o bloccare qualsiasi fornitore esterno di AI, lasciando spazio ad accordi futuri anche con altri operatori del settore.

Accanto alle funzionalità di AI rivolte agli utenti finali, come strumenti di scrittura e funzioni di intelligenza visiva, Apple continua quindi a offrire soluzioni per dare alle aziende pieno controllo sull’attivazione e sulla gestione di queste tecnologie. Le imprese potranno inoltre scegliere se le richieste AI vengano elaborate sul cloud o direttamente sul dispositivo, in linea con l’architettura Private Cloud Compute.

Anche senza un contratto diretto con OpenAI, le aziende avranno la possibilità di decidere se i dipendenti possano inoltrare richieste al cloud di ChatGPT, separatamente dai servizi cloud di Apple.

Oltre alle novità in ambito AI, Apple lancerà in autunno altre funzionalità per il mondo business:

  • un’API per Apple Business Manager, che permetterà l’integrazione con strumenti IT di terze parti, come MDM, inventory management e help desk;

  • nuovi strumenti di Device Management per semplificare la migrazione dei dispositivi in contesti di fusioni e acquisizioni;

  • miglioramenti a Return to Service, che consentirà di resettare un dispositivo mantenendo le app installate e sarà esteso anche a Vision Pro;

  • su Mac condivisi, la possibilità di usare un Guest Mode autenticato tramite provider di identità, con cancellazione dei dati alla disconnessione;

  • supporto per lettori NFC su Mac, così da permettere l’accesso rapido tramite iPhone o Apple Watch.

Tutti questi strumenti saranno disponibili da settembre come parte degli aggiornamenti software previsti per iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi Apple.

Ti consigliamo anche

Tenda RX27 Pro: rete al top, prezzo giù. L’offerta che fa la differenza
Casa

Tenda RX27 Pro: rete al top, prezzo giù. L’offerta che fa la differenza
Apple aggiorna Siri: azioni avanzate nelle app grazie a nuove App Intents
Casa

Apple aggiorna Siri: azioni avanzate nelle app grazie a nuove App Intents
Virus Chikungunya in Cina: impatto limitato sulla filiera Apple
Casa

Virus Chikungunya in Cina: impatto limitato sulla filiera Apple
Compressore portatile Xiaomi in offerta: praticità e potenza a un prezzo sorprendente
Casa

Compressore portatile Xiaomi in offerta: praticità e potenza a un prezzo sorprendente
Link copiato negli appunti