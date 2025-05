Apple introduce la sincronizzazione Dolby Atmos su tvOS 18.5

Con l’arrivo dell’aggiornamento tvOS 18.5, Apple ha compiuto un importante passo avanti per migliorare l’esperienza audiovisiva dei suoi utenti. L’ultima versione del sistema operativo dedicato a Apple TV si concentra sulla risoluzione di un problema particolarmente fastidioso segnalato da molti utenti: l’audio fuori sincrono durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Il problema, che riguardava principalmente l’uso di altoparlanti collegati senza fili tramite AirPlay o Bluetooth, aveva costretto molti utenti a rinunciare alla qualità superiore del Dolby Atmos. Prima dell’aggiornamento, infatti, era frequente il disallineamento tra dialoghi, effetti sonori e immagini, spingendo i possessori di Apple TV a ripiegare su configurazioni surround 5.1. Ora, grazie alla nuova funzionalità introdotta, il Dolby Atmos potrà finalmente essere sfruttato appieno anche con dispositivi wireless.

L’aggiornamento offre una nuova opzione è disponibile nel menu delle impostazioni, seguendo il percorso: “Impostazioni > Video e Audio > Sincronizzazione Audio Wireless”. L’aggiornamento si rivela particolarmente utile per chi utilizza soundbar o dispositivi come HomePod, migliorando significativamente la qualità dell’ascolto. Gli utenti possono installare l’aggiornamento direttamente dall’app Impostazioni del dispositivo, seguendo il percorso: “Sistema > Aggiornamento Software”.

Resta ora da verificare come questa funzionalità si comporterà in scenari più complessi, come l’uso di dispositivi audio di terze parti o in ambienti con molteplici fonti di interferenza.