Apple interrompe l'accesso degli sviluppatori russi al programma ADEP

Apple ha inferto un colpo significativo al settore tecnologico russo con la decisione di escludere gli sviluppatori locali dall’Apple Developer Enterprise Program (ADEP). A partire dal 12 febbraio 2025, questa esclusione segnerà una svolta critica, privando gli sviluppatori russi di uno strumento essenziale per la creazione e distribuzione di applicazioni aziendali su iOS.

La notizia ha scosso profondamente il settore tecnologico in Russia. Molte aziende, abituate a utilizzare l’ADEP per lo sviluppo di chatbot, sistemi CRM e strumenti logistici interni, si trovano ora in difficoltà. Una società di San Pietroburgo ha confermato che i dati sono stati completamente rimossi dal programma, bloccando ogni ulteriore attività di sviluppo.

Nonostante l’App Store rimanga accessibile in Russia, seppur con restrizioni su alcune app come VPN e servizi di news, l’impossibilità di accedere all’ADEP sta spingendo le grandi aziende russe a esplorare alternative più costose e complesse per lo sviluppo delle proprie applicazioni interne.

Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di restrizioni che Apple ha già applicato in Russia, tra cui la sospensione delle vendite di hardware e la limitazione di servizi come Apple Pay. Gli sviluppatori locali, preoccupati per il futuro del settore, stanno valutando la possibilità di trasferire le loro attività all’estero per continuare ad avere accesso agli strumenti di sviluppo critici.

La decisione sottolinea il ruolo crescente delle big tech nelle dinamiche di geopolitica tecnologica. Il loro impatto sulle economie locali solleva interrogativi importanti sul futuro dell’innovazione tecnologica in contesti fortemente sanzionati come quello russo.