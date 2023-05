Apple ha dichiarato i guadagni per il secondo trimestre 2023: record sui servizi

Apple ha dichiarato i suoi guadagni del secondo trimestre fiscale del 2023, riportando un fatturato trimestrale di 94,8 miliardi di dollari, il che rappresenta un calo del 3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la società ha stabilito un nuovo record trimestrale di marzo per le entrate di iPhone e un massimo storico per i servizi. Apple ha anche registrato un utile per azione di $ 1,52, invariato rispetto all’anno precedente, e un utile netto del trimestre di 24,16 miliardi di dollari.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha elogiato la performance della società, citando l’incremento della base installata di dispositivi attivi, un record assoluto nei servizi e il record trimestrale di marzo per iPhone. Cook ha anche sottolineato l’impegno dell’azienda verso la costruzione di prodotti e catene di approvvigionamento carbon neutral entro il 2030.

Il CFO di Apple, Luca Maestri, ha anche elogiato la performance dell’azienda, dichiarando che la società ha generato un forte flusso di cassa operativo di 28,6 miliardi di dollari e ha restituito oltre 23 miliardi di dollari agli azionisti durante il trimestre. Il consiglio di amministrazione di Apple ha anche autorizzato ulteriori 90 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni e ha aumentato il dividendo trimestrale per l’undicesimo anno consecutivo.

La società ha registrato una ripartizione delle entrate per categoria di prodotto, che includeva $ 51,33 miliardi di entrate per iPhone, $ 7,17 miliardi per Mac, $ 6,67 miliardi per iPad, $ 8,76 miliardi per dispositivi indossabili, casa e accessori e $ 20,91 miliardi per servizi.

Sebbene Apple non segnali più le vendite unitarie per i suoi prodotti, la società ha continuato a registrare risultati impressionanti e continua a investire a lungo termine per guidare la società con i suoi valori. Nonostante l’attuale contesto macroeconomico difficile, Apple continua ad avere un impatto significativo sul settore tecnologico e sembra pronta a continuare a farlo.