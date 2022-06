Apple Glasses: LG lavora già alla seconda generazione

Image courtesy of Antonio De Rosa

Secondo le fonti dell’industria del taiwanese DigiTimes, lo scorso anno di questi tempi Apple aveva già chiuso la prima fase di ricerca e sviluppo di Apple Glasses, i visori a realtà aumentata con la mela. E mentre si guarda già alla fase successiva (occhiali smart a forma di occhiali), i primi prototipi oramai sono pronti e LG lavora già alla seconda generazione.

Apple Glasses: tra pochi mesi il lancio, con prezzi da 3.000€

Ottica a “Pancake”

Sapevamo che Apple Glasses saranno sofisticati, potenti e molto leggeri (e molto costosi), caratterizzati da visori 8K controllati da uno speciale sistema operativo creato dalle fondamenta per l’uso su occhiali; lo confermava anche l’affidabile Bloomberg nei mesi scorsi, parlando di visori in grado di sovrapporre, in tempo reale, la Realtà Aumentata sulle lenti del dispositivo.

I primi prototipi, pronti e perfettamente funzionanti da almeno un anno, sono oramai usciti dalla fase di progettazione secondaria, quella in cui si decidono le feature e vengono raffinate le componenti specifiche. L’attenzione, in questo caso, è andata soprattutto a leggerezza della scocca e durata della batteria.

Ora dunque inizia la terza e ultima fase, focalizzata sul design complessivo. Ed è a questo punto che scopriamo un’altra piccola particolarità di questo prodotto: secondo Ming-Chi Kuo sarà caratterizzato da un’ottica “3P pancake”, un particolare design che curva le lenti per ottenere maggiore qualità in meno spazio, riflettendo la luce avanti e indietro fa i display e le lenti dell’obiettivo. Ciò consentirà di raggiungere una visione AR/VR di elevata qualità a fronte di un form factor molto compatto e leggero.

Da questo momento in poi, ci vorranno circa 6-9 mesi per le verifiche ingegneristiche e ciò implica che la presentazione di prodotto avverrà tra fine 2022 e inizio 2023.

Seconda Generazione

Secondo le indiscrezioni, Apple ha già affidato la produzione della seconda generazione di Apple Glasses a LG Display. A quanto si sa, LG sta rastrellando sul mercato i macchinari di Sunic System che le serviranno per la produzione dei display micro-OLED. Questi ultimi sono destinati alla seconda generazione dei visori, il che significa che la prima oramai è pronta.

Apple crede non ha mia nascosto di credere molto nella Realtà Aumentata, su cui sta investendo ingenti risorse da anni. In altre parole, non sussistono praticamente dubbi sull’interesse verso questa tecnologia; la domanda semmai è: quando vedremo novità di rilievo? Insigni analisti parlavano dell’arrivo di un nuovo prodotto a Realtà Aumentata già durante il corso del 2021, ma se le tempistiche di DigiTimes sono corrette, ci vorrà almeno un altro annetto.

Dovessimo azzardare, all’orizzonte si profila una scaletta di questo tipo: presentazione in pompa magna nel 2022, e lancio dei visori nel 2023.

