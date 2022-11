Apple Glasses: la produzione di massa parte a marzo 2023

Sapevamo che a Cupertino stanno sviluppando un paio di speciali visori capaci di coniugare Realtà Virtuale e Realtà Aumentata con 4K Micro-OLED, Scansione Iride e WiFi 6E. Il primo visore a Realtà Aumentata di Apple doveva debuttare in autunno ma secondo le fonti di DigiTimes (lo stesso che però aveva inizialmente parlato del periodo di agosto-settembre) la produzione di massa partirà a marzo 2023.

La buona notizia è che i test di pre-produzione (quelli, per intenderci, che sono appena partiti anche per iPhone 14 Pro) sono andati a buon fine, e quindi si può finalmente e definitivamente dare il la alla produzione di massa.

Scrive Digitimes:

Fonti del settore hanno affermato che questo visore XR si rivolge principalmente ai mercati commerciali. Il prezzo è alto e la quantità di spedizione sarà limitata. Le stime precedenti dicevano che la spedizione annuale per questo dispositivo avrebbe raggiunto 2,5 milioni di unità. Tuttavia, in questo momento, le stime approssimative hanno posto la spedizione annuale a circa 0,7- 0,8 milioni di unità. Per i produttori di catene di approvvigionamento che beneficiano della quantità, questo non è un ordine particolarmente redditizio.

Tradotto in soldoni, ci saranno scorte molto limitate, almeno inizialmente. Il che non sorprende vista la crisi dei semiconduttori, l’invasione russa in Ucraina e la politica zero-Covid della Cina. A cui si aggiunge il problema del prezzo non proprio popolare.

Dall’esterno, Glasses sarà simile agli altri visori sul mercato: avrà un design curvo, una guaina in schiuma sul volto e una fascia in materiale elastico, simile al rendering che vedi in cima al post, creato dal bravissimo Ian Zelbo. Sarà caratterizzato da un doppio display 4K micro OLED di elevatissima qualità, con risoluzione di oltre 3.000 pixels per pollice, e sarà equipaggiato con una quindicina di sensori ottici per tracciare i movimenti del corpo nello spazio e degli occhi e per mappare l’ambiente. Il sistema operativo sarà realityOS.

Stando ai rumors più recenti, e contrariamente a quanto si diceva all’inizio, tuttavia Apple Glasses costerà parecchio. Pare che il modello con 15 telecamere integrate e scansione dell’iride costerà qualcosa tra i 2.000 e i 3.000$ dunque quasi 3-4.000€ in Italia. Il debutto, al netto di sorprese last minute, è dunque previsto per l’estate, con lancio al WWDC 2023 del prossimo giugno.