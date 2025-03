Apple e l’Unione Europea: nuove regole per l’interoperabilità iOS

La Commissione Europea ha imposto una svolta storica nell’ecosistema di Apple, obbligando l’azienda a rivedere il suo tradizionale “giardino recintato”. Questa decisione, basata sul Digital Markets Act, apre le porte all’interoperabilità tra iOS e dispositivi di terze parti, ridefinendo completamente le regole del gioco.

Tra le principali novità spicca l’accesso al chip NFC, una funzione finora esclusiva, che permetterà ai dispositivi non Apple di utilizzare i dati delle carte di pagamento. Inoltre, l’integrazione di funzionalità come AirDrop e AirPlay sarà estesa anche alla concorrenza, garantendo un’esperienza condivisa senza precedenti. Non meno importante, le notifiche iOS saranno rese disponibili attraverso API dedicate, con un primo rilascio in beta previsto entro la fine del 2025 e la piena implementazione nel 2026.

Questo cambiamento, che mira a una maggiore equità nel mercato digitale, impone ad Apple di rendere accessibili a tutti anche le future innovazioni, senza costi aggiuntivi. Tuttavia, Cupertino ha espresso serie preoccupazioni per la sicurezza e la privacy degli utenti, sottolineando i potenziali rischi legati a questa apertura.

Il processo di adeguamento, che si concluderà con il lancio di iOS 20, rappresenta una sfida cruciale per Apple: mantenere gli elevati standard qualitativi che da sempre caratterizzano il suo ecosistema, rispettando al contempo le rigide direttive dell’Unione Europea. Una rivoluzione che segna l’inizio di una nuova era per il mondo della tecnologia e per il rapporto tra innovazione e regolamentazione.