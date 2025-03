Apple e l'Unione Europea: multe ridotte per evitare tensioni con gli USA

La recente decisione dell’Unione Europea di ridurre la sanzione prevista per Apple in merito alla presunta violazione del Digital Markets Act (DMA) rappresenta un equilibrio delicato tra l’applicazione delle normative e le pressioni geopolitiche. La Commissione Europea, infatti, si prepara a multare il colosso di Cupertino per le politiche dell’App Store, ma con un importo significativamente inferiore al massimo del 10% del fatturato globale previsto dal DMA. Questa scelta, secondo Financial Times, riflette la volontà di Bruxelles di non compromettere i rapporti con l’amministrazione americana di Donald Trump.

Trump, durante il suo mandato, ha più volte definito le indagini europee sulle grandi aziende tecnologiche statunitensi come una forma di “tassazione internazionale” o “estorsione”. Le comunicazioni dirette tra il presidente americano e Tim Cook, CEO di Apple, evidenziano come le sanzioni europee siano state un tema centrale delle relazioni transatlantiche. Parallelamente, l’amministrazione statunitense ha minacciato l’introduzione di tariffe doganali contro l’Europa in risposta a queste multe tecnologiche.

Nonostante le pressioni, la Commissione Europea insiste sul fatto che le indagini in corso rappresentino semplici “procedure di routine” per garantire la conformità normativa. Tuttavia, l’applicazione del DMA, elemento chiave per un mercato digitale più equo, è ora al centro di un intricato equilibrio diplomatico che potrebbe definire il futuro delle normative tecnologiche europee e il loro impatto sulle relazioni internazionali.

L’annuncio ufficiale della decisione, previsto per la prossima settimana, sarà un momento cruciale per comprendere l’approccio dell’Unione Europea verso l’enforcement delle normative tecnologiche nel contesto globale.