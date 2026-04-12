Apple e Google utilizzeranno la stessa tecnologia OLED di Samsung nei Pixel 11 e nell'iPhone 18

Il mercato degli smartphone di fascia alta si prepara a una svolta silenziosa ma destinata a cambiare gli equilibri: Apple e Google utilizzeranno la stessa tecnologia.

Una convergenza che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile e che oggi racconta molto di come si stanno ridefinendo le gerarchie tecnologiche.

Al centro della novità c’è il pannello OLED M16, sviluppato da Samsung Display, che rappresenta l’evoluzione diretta degli attuali M14 già presenti sui top di gamma recenti. Non si tratta di un semplice aggiornamento marginale: il salto riguarda soprattutto luminosità, resa cromatica ed efficienza energetica, elementi che incidono in modo diretto sull’esperienza quotidiana.

Secondo le informazioni emerse dalla filiera produttiva, questi nuovi pannelli saranno destinati ai modelli premium della prossima generazione, in particolare iPhone 18 Pro e Google Pixel 11, con miglioramenti anche nella durata e nella gestione dei consumi.

Non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori: significa schermi più leggibili sotto il sole, colori più fedeli e soprattutto una batteria che regge meglio l’uso quotidiano, uno dei punti più sensibili per chi utilizza lo smartphone per lavoro o intrattenimento.

Google in vantaggio su Apple (e persino su Samsung)

Il dato più sorprendente riguarda però il calendario. Tutto lascia pensare che sarà Google ad arrivare prima sul mercato con questa tecnologia, grazie al lancio anticipato dei Pixel previsto ad agosto, rispetto alla tradizionale finestra di settembre degli iPhone.

Questo significa che il Pixel 11 potrebbe essere il primo smartphone al mondo con display M16, conquistando un primato che, fino a poco tempo fa, sembrava destinato ad Apple o a Samsung stessa.

Il paradosso è evidente: Samsung produce la tecnologia più avanzata, ma i primi a sfruttarla saranno i suoi principali concorrenti. La stessa Samsung Mobile, infatti, potrebbe introdurre questi pannelli solo con la futura serie Galaxy S27 nel 2027.

Dietro questa scelta c’è una dinamica industriale precisa. Samsung Display opera come fornitore globale e tende a offrire le sue migliori innovazioni ai clienti più strategici, tra cui Apple e Google.

Per Google, questa mossa rappresenta un salto di posizionamento. Negli ultimi anni l’azienda ha investito molto per trasformare i Pixel da “smartphone software” a prodotti completi, puntando su fotocamera, intelligenza artificiale e, sempre di più, sulla qualità del display.

Per Apple, invece, si tratta di una continuità strategica: da tempo gli iPhone utilizzano pannelli Samsung di fascia alta, ma con M16 si alza ulteriormente il livello, soprattutto in termini di efficienza energetica e luminosità.

Perché questa notizia riguarda tutti (non solo gli appassionati)

Questa convergenza tecnologica non è solo una curiosità industriale. Ha un impatto diretto sul mercato e sugli utenti. Quando due giganti come Apple e Google adottano la stessa base tecnologica, il confronto si sposta altrove: software, servizi e intelligenza artificiale diventano il vero campo di battaglia.

In altre parole, lo schermo – uno degli elementi più visibili e percepibili – smette di essere un fattore distintivo esclusivo e diventa uno standard condiviso.

E questo cambia il modo in cui scegliamo uno smartphone. Non più “chi ha il display migliore”, ma chi riesce a sfruttarlo meglio nella vita reale: nella gestione della batteria, nella leggibilità, nell’integrazione con le app e nell’esperienza quotidiana.

La sensazione è che il 2026 segnerà un punto di svolta. Non tanto per una rivoluzione visibile, ma per una convergenza silenziosa che rende i dispositivi sempre più simili nella base hardware. E proprio per questo, sempre più diversi in tutto il resto.