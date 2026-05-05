Apple da record con iPhone 17: ricavi oltre 111 miliardi e investimenti AI mai così alti

Apple chiude il secondo trimestre fiscale 2026 con numeri che raccontano molto più di una semplice crescita, perché dietro i 111 miliardi di dollari di ricavi si intravede una fase nuova, fatta di equilibrio tra vendite record e una pressione sempre più forte sull’intelligenza artificiale.

I dati pubblicati da Apple parlano chiaro: 111,2 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 17% rispetto allo scorso anno, con un utile per azione in crescita e una performance complessiva che segna il miglior trimestre di marzo di sempre. Non è solo una questione di numeri, ma di direzione, perché la crescita arriva in un contesto molto più complesso rispetto al passato.

iPhone 17 traina tutto, ma non senza limiti

La vera spinta arriva dalla gamma iPhone 17, che ha generato quasi 57 miliardi di dollari. La domanda è stata descritta come fuori scala, ben oltre le attese interne. Un risultato che conferma come, nonostante un mercato ormai saturo, l’iPhone resti il centro dell’ecosistema Apple.

Ma c’è un dettaglio che cambia la lettura di questi numeri: le vendite avrebbero potuto essere ancora più alte. I vincoli sulla produzione dei chip, in particolare gli A19 e A19 Pro, hanno rallentato la disponibilità dei dispositivi. È il segno di una supply chain sempre più sotto pressione, anche a causa della domanda crescente legata all’AI.

Servizi e Mac: la stabilità che fa la differenza

Accanto all’iPhone, cresce in modo costante il peso dei Servizi, che hanno raggiunto quasi 31 miliardi di dollari, nuovo massimo storico. È la parte più stabile del business Apple, quella che continua a generare entrate anche quando il ciclo dell’hardware rallenta.

Buoni risultati anche per i Mac, con 8,4 miliardi di dollari di ricavi. A sostenere la crescita c’è soprattutto il MacBook Neo, che sta aiutando Apple a rafforzare la sua presenza nel segmento dei laptop più accessibili. Non è un dettaglio secondario, perché significa entrare in una fascia di mercato molto più ampia rispetto al passato.

L’intelligenza artificiale cambia tutto, anche i costi

Uno dei dati più rilevanti riguarda la spesa in ricerca e sviluppo, salita a 11,4 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato dall’azienda in un trimestre. È un segnale chiaro: Apple sta aumentando il ritmo degli investimenti, soprattutto in relazione all’AI.

Questa trasformazione ha però un costo. I componenti, in particolare le memorie, stanno diventando più cari e la pressione sulla supply chain è destinata ad aumentare. I data center e le infrastrutture legate all’intelligenza artificiale stanno assorbendo risorse e materiali, con effetti diretti anche sui prodotti consumer.

Una fase di passaggio per Apple

Questi risultati arrivano in un momento delicato per l’azienda. Tim Cook si prepara a lasciare il ruolo di CEO, che passerà a John Ternus. Non è solo un cambio al vertice, ma l’inizio di una nuova fase, in cui Apple dovrà dimostrare di saper guidare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel mondo consumer.

L’azienda arriva a questo passaggio in una posizione solida, con una base installata enorme e una domanda ancora molto alta. Ma il contesto è diverso rispetto a qualche anno fa. Non basta più vendere dispositivi: serve costruire un ecosistema capace di reggere il confronto con una tecnologia che sta cambiando rapidamente.

Quello che emerge da questo trimestre è un equilibrio sottile. Da una parte, numeri che confermano la forza del marchio Apple. Dall’altra, una trasformazione che richiede investimenti continui, scelte strategiche e una capacità di adattamento che nei prossimi mesi diventerà sempre più evidente, anche per chi utilizza questi prodotti ogni giorno senza pensarci troppo.