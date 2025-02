Apple conferma il suo impegno per la diversità durante l'assemblea degli azionisti

“La nostra cultura di appartenenza non vacillerà mai.” Con queste parole, Tim Cook, CEO di Apple, ha ribadito il suo impegno verso i programmi di diversità, equità e inclusione (DEI) durante l’assemblea degli azionisti annuale, sfidando le pressioni esterne che chiedevano di abbandonare tali iniziative. Questo approccio differenzia Apple da altre grandi aziende tecnologiche come Meta e Google, che stanno invece ridimensionando programmi simili.

Nonostante le richieste del National Center for Public Policy Research, un think tank conservatore, il consiglio di amministrazione e gli investitori di Apple hanno respinto la proposta di eliminare i programmi DEI. Durante la sessione di domande e risposte, Tim Cook ha sottolineato che l’azienda non adotta quote per le assunzioni, ma punta a valorizzare i talenti con background diversi, elemento chiave per il successo dell’azienda.

L’assemblea ha anche respinto altre tre proposte: un report sull’acquisizione etica dei dati per l’IA, un’analisi sui costi e benefici del software anti-abusi su minori e un rapporto sulle donazioni benefiche dell’azienda. Queste decisioni riflettono la fiducia degli azionisti nella strategia attuale del gruppo.

A conclusione dell’incontro, Cook ha rassicurato gli investitori, annunciando un ulteriore incremento dei dividendi annuali, confermando così la solidità finanziaria di Apple e il suo impegno verso una crescita sostenibile e inclusiva.