Apple chiama Samsung nella causa antitrust: la sfida sull’iPhone si allarga ancora

La battaglia legale che vede Apple sotto pressione negli Stati Uniti si è allargata ancora, e il nuovo passaggio mostra quanto la difesa dell’azienda passi anche dal confronto diretto con il suo rivale più ingombrante, Samsung.

Apple ha chiesto infatti di poter ottenere documenti interni del gruppo sudcoreano nell’ambito della causa antitrust avviata dal Dipartimento di Giustizia americano. È una mossa che colpisce perché mette insieme due piani diversi ma strettamente legati: da una parte c’è il procedimento con cui Washington accusa Apple di avere blindato troppo il proprio ecosistema, dall’altra c’è il tentativo della società di Cupertino di dimostrare che il mercato degli smartphone resta ampio, competitivo e tutt’altro che chiuso.

Il punto più interessante è proprio questo. Apple non sta chiamando in causa Samsung per aprire un nuovo scontro tra concorrenti storici, ma per rafforzare la propria linea difensiva. Nella lettura dell’azienda, i documenti di Samsung potrebbero aiutare a mostrare come si muovono davvero gli utenti tra un marchio e l’altro, quanto pesino i servizi concorrenti e quale sia il livello reale della concorrenza attorno all’iPhone.

Perché Samsung è così importante in questa vicenda

Samsung occupa una posizione centrale perché viene considerata il principale rivale di Apple nel mercato degli smartphone. E in una causa in cui si discute di concorrenza, blocchi dell’ecosistema e libertà di scelta degli utenti, il comportamento del concorrente più vicino diventa inevitabilmente un tassello pesante.

Apple vuole accedere a materiali che riguardano vendite, analisi di mercato, documenti finanziari e soprattutto studi sui passaggi degli utenti da iPhone ai dispositivi Galaxy. In questo quadro entra anche Smart Switch, lo strumento che aiuta a trasferire contenuti da un iPhone a uno smartphone Samsung. Per Apple, proprio questo tipo di dati potrebbe contribuire a raccontare un mercato meno rigido di quanto sostengano le accuse.

Non è solo una questione di telefoni. La richiesta tocca anche aree come Galaxy Store, wallet digitali, app di messaggistica e cosiddette super app. Tutti elementi che nella causa generale servono a capire quanto spazio abbiano le alternative nel mondo mobile e quanto il controllo esercitato da Apple sia davvero capace, o meno, di soffocare la concorrenza.

Una causa che va oltre il semplice confronto tra due marchi

Dietro questa nuova iniziativa legale c’è una questione più ampia, che riguarda il modo in cui Apple costruisce e difende il proprio ecosistema. Il procedimento aperto negli Stati Uniti ruota attorno all’idea che il controllo su app, servizi, funzioni e regole dell’iPhone possa aver reso più difficile la vita ai concorrenti. Apple, al contrario, prova a sostenere che il suo sistema compete in un mercato pieno di alternative forti e ben radicate.

Coinvolgere Samsung in questa fase ha quindi un valore simbolico e strategico insieme. Simbolico, perché richiama il principale rivale dell’iPhone in un momento delicato. Strategico, perché i documenti chiesti potrebbero aiutare Apple a costruire una difesa più concreta, legata ai comportamenti reali del pubblico e non soltanto ai principi astratti del diritto della concorrenza.

Resta però un passaggio tutt’altro che automatico. Anche se il tribunale americano dovesse dare il via libera, la decisione finale passerebbe comunque dalle autorità sudcoreane, e Samsung potrebbe opporsi facendo leva sulla normativa locale. È proprio questo aspetto a rendere la vicenda ancora più interessante: non si tratta solo di una battaglia tra colossi della tecnologia, ma di un confronto che ormai si muove su un piano globale, dove mercato, giustizia e strategia industriale si intrecciano sempre di più.