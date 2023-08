Apple Carplay Wireless: come connettere l'iPhone senza cavo

Se possiedi un’auto con sistema di intrattenimento Apple CarPlay USB cablato, è probabile che tu abbia familiarità con l’inconveniente dei fili. Collegare il tuo iPhone al sistema CarPlay ogni volta che entri in macchina può essere fastidioso e limitante. Ma ecco la buona notizia: esiste una soluzione per eliminare il cavo e passare al wireless, e si chiama dongle CarPlay wireless.

Rendi subito Apple CarPlay wireless e dì addio a tutti quei fili in auto

Il dongle CarPlay wireless è un dispositivo che si collega alla porta USB CarPlay della tua auto e consente una connessione wireless tra il tuo iPhone e il sistema CarPlay. Basta collegare il dongle alla porta USB, connettere il tuo iPhone al segnale Wi-Fi del dongle e sei pronto per partire.

Vantaggi del CarPlay Wireless

Il passaggio al CarPlay wireless offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, ti liberi dall’incombenza del cavo, permettendoti di tenere il tuo iPhone comodamente in borsa o in tasca, senza doverlo collegare ogni volta che entri o esci dall’auto. Questa maggiore libertà di movimento rende l’esperienza di guida più piacevole e senza ostacoli.

Inoltre anche chi si trova nei sedili posteriori può collegarsi a CarPlay e continuare comunque ad avere il telefono a portata di mano.

Quale dongle acquistare? Ecco il nostro preferito in super sconto: risparmi €35

Il Dongle wireless per CarPlay è progettato per rendere la tua esperienza di guida più comoda e senza fili. Le specifiche tecniche di questo dispositivo ti stupiranno:

Connessione Wireless : Dimentica i fastidiosi cavi! Il dongle consente una connessione wireless tra il tuo iPhone e il sistema CarPlay dell’auto. Libera il tuo iPhone dalla necessità di essere collegato e goditi una maggiore libertà di movimento durante la guida.

: Dimentica i fastidiosi cavi! Il dongle consente una connessione wireless tra il tuo iPhone e il sistema CarPlay dell’auto. Libera il tuo iPhone dalla necessità di essere collegato e goditi una maggiore libertà di movimento durante la guida. Installazione Semplice: Il dongle si collega facilmente alla porta USB CarPlay della tua auto. Basta seguire le istruzioni incluse e in pochi passaggi sarai pronto a utilizzare il CarPlay wireless.

Compatibilità Universale : Il dongle è compatibile con una vasta gamma di automobili e dispositivi iPhone. Assicurati di controllare la compatibilità con il tuo veicolo prima dell’acquisto.

: Il dongle è compatibile con una vasta gamma di automobili e dispositivi iPhone. Assicurati di controllare la compatibilità con il tuo veicolo prima dell’acquisto. Risparmio Energetico : Il dongle è progettato per essere efficiente dal punto di vista energetico, garantendo una connessione stabile e una lunga durata della batteria.

: Il dongle è progettato per essere efficiente dal punto di vista energetico, garantendo una connessione stabile e una lunga durata della batteria. Design Compatto: Il dongle presenta un design compatto e discreto, che si integra perfettamente nell’abitacolo della tua auto senza occupare spazio.

Se desideri liberarti dai fastidiosi cavi e goderti un’esperienza di guida senza fili, il Dongle wireless per CarPlay a soli €44,99 è la soluzione ideale. Con il suo eccezionale sconto del 13% e il coupon di €25 di sconto, l’offerta su Amazon è un’occasione da non perdere. Approfitta di questa promozione per rendere la tua guida più piacevole, comoda e tecnologicamente avanzata. Scegli il Dongle wireless per CarPlay e scopri una nuova dimensione di libertà mentre guidi. Non aspettare, l’offerta è limitata nel tempo!

