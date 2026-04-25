Apple cambia le regole su iPhone: la verifica dell’età divide gli utenti

Apple sta introducendo un sistema di verifica dell’età direttamente su iPhone, ma il risultato, almeno per ora, è più complicato del previsto.

La funzione nasce con un obiettivo chiaro: rendere più sicuro l’accesso a contenuti e app sensibili, soprattutto per i più giovani, ma la sua applicazione concreta sta sollevando dubbi e difficoltà.

La novità è arrivata con iOS 26.4, dove in alcuni Paesi gli utenti devono dimostrare la propria età per continuare a usare determinate funzioni o scaricare app con limiti di età. Il sistema si basa su metodi come carte di credito o documenti ufficiali, segnando un cambio di approccio importante per Apple.

Come funziona la verifica dell’età su iPhone

Il meccanismo è semplice solo in apparenza. Quando richiesto, l’utente deve confermare la propria età tramite strumenti riconosciuti dal sistema, come una carta di credito o un documento identificativo. In caso contrario, alcune funzioni possono essere limitate o bloccate.

L’idea è quella di offrire una forma di controllo integrato a livello di sistema operativo, evitando che ogni singola app debba gestire la verifica in modo indipendente. Un approccio che Apple vede come più ordinato e potenzialmente più sicuro.

Perché il sistema crea problemi

Nella pratica, però, non tutto funziona come previsto. Alcuni utenti segnalano difficoltà nel completare la verifica, soprattutto quando non dispongono dei metodi richiesti o quando il sistema non riconosce correttamente i dati inseriti.

Un altro punto critico riguarda la privacy. Anche se Apple sostiene di voler limitare la raccolta di dati, il fatto stesso di dover dimostrare la propria età con strumenti sensibili solleva dubbi su come queste informazioni vengano gestite e protette.

Una direzione ormai inevitabile

Al di là dei problemi attuali, il contesto globale spinge sempre di più verso sistemi di verifica dell’età. Le leggi sulla sicurezza online stanno diventando più diffuse e le piattaforme sono chiamate a limitare l’accesso ai contenuti per i minori.

Apple non sta facendo altro che anticipare una trasformazione più ampia: spostare parte di queste verifiche direttamente sul dispositivo, rendendo l’iPhone un punto centrale per la gestione dell’identità digitale.

Perché riguarda anche l’Italia

Anche se la funzione non è ancora attiva nel nostro Paese, il modello è già definito. Quando sistemi simili arriveranno in Europa, potrebbero cambiare il modo in cui si accede a social, app e servizi online.

Per ora la verifica dell’età su iPhone resta un sistema ancora imperfetto, ma indica chiaramente dove si sta muovendo il settore: meno anonimato e più controllo diretto da parte delle piattaforme e dei dispositivi. Ed è proprio questo equilibrio tra sicurezza e libertà a diventare il vero nodo dei prossimi anni.