Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di CEO, John Ternus al comando

Apple si prepara a una delle transizioni più importanti della sua storia recente, con Tim Cook pronto a lasciare il ruolo di CEO e John Ternus indicato come suo successore alla guida dell’azienda.

Secondo le informazioni emerse, il passaggio avverrà a settembre 2026, con Cook che assumerà il ruolo di executive chairman, mantenendo quindi una presenza attiva all’interno dell’azienda ma senza la gestione operativa quotidiana. Al suo posto arriverà John Ternus, attuale responsabile dell’ingegneria hardware e figura centrale nello sviluppo dei prodotti Apple negli ultimi anni.

Si tratta di un cambiamento significativo, ma non improvviso. Apple lavora da tempo a un piano di successione interno, con Ternus già indicato da mesi come il candidato più naturale per raccogliere l’eredità di Cook.

Chi è John Ternus

John Ternus è uno dei nomi più solidi all’interno di Apple. Entrato in azienda nel 2001, ha lavorato su alcuni dei prodotti più importanti dell’ecosistema, tra cui Mac, iPad e iPhone. Negli ultimi anni è diventato uno dei volti più presenti durante i keynote, segno di una crescente centralità nel progetto Apple.

La sua nomina rappresenta una scelta di continuità. Non arriva dall’esterno, ma è cresciuto dentro Apple, conoscendo da vicino sia la fase guidata da Steve Jobs sia quella sotto Tim Cook. Questo lo rende una figura in grado di mantenere coerenza con l’identità del brand, ma anche di spingere su nuove direzioni, soprattutto sul fronte hardware.

Il ruolo di Tim Cook cambia, ma non scompare

Tim Cook non uscirà di scena. Passando a executive chairman, continuerà ad avere un ruolo strategico, soprattutto nei rapporti istituzionali e nelle scelte di lungo periodo.

La sua gestione, iniziata nel 2011, ha trasformato Apple in una delle aziende più solide e redditizie al mondo, portando la valutazione a livelli mai raggiunti prima e ampliando in modo significativo il business dei servizi e dei dispositivi.

Cosa cambia davvero per Apple

Il passaggio da Cook a Ternus potrebbe segnare anche un cambiamento nel modo in cui Apple affronta le prossime sfide. Negli ultimi mesi si è parlato molto di intelligenza artificiale, nuovi dispositivi e prodotti ancora in sviluppo, elementi che potrebbero diventare centrali nella nuova fase.

Ternus arriva da un background fortemente legato al prodotto, e questo potrebbe tradursi in una maggiore attenzione all’hardware e all’innovazione visibile, in un momento in cui la concorrenza si sta muovendo rapidamente su più fronti.

Una transizione già scritta

Più che una rottura, questa sembra una transizione costruita nel tempo. Apple ha già dimostrato in passato di saper gestire passaggi delicati, e anche in questo caso il cambio di leadership avviene in modo graduale e pianificato.

Per gli utenti, nel breve periodo, non cambierà nulla nell’uso quotidiano dei dispositivi. Ma nel medio termine, questa nuova fase potrebbe influenzare la direzione dei prodotti e il modo in cui Apple continuerà a evolvere il proprio ecosistema.