Apple blocca il downgrade da iOS 18.4 a iOS 18.3.2

Con il rilascio di iOS 18.4 il 31 marzo, Apple ha deciso di bloccare definitivamente la possibilità di effettuare il downgrade alla versione precedente, iOS 18.3.2. Lo scopo è garantire la massima sicurezza ai propri utenti, impedendo il ritorno a versioni potenzialmente vulnerabili del sistema operativo.

Le novità di iOS 18.4 non si limitano a questo aspetto. Tra le funzionalità più attese, spiccano l’espansione di Apple Intelligence a nuove lingue e l’introduzione di emoji inedite, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente. Inoltre, la tecnologia Visual Intelligence, disponibile esclusivamente per i modelli iPhone 15 Pro, rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Anche le notifiche prioritarie, o Priority Notifications, migliorano la gestione delle comunicazioni, rendendo più semplice distinguere i messaggi urgenti da quelli meno rilevanti.

Un altro aspetto fondamentale di questo aggiornamento è il miglioramento della sicurezza. iOS 18.4 include numerose patch che risolvono vulnerabilità critiche, tra cui quelle che avrebbero potuto consentire ad alcune applicazioni di accedere a dati sensibili. Questi interventi rafforzano ulteriormente la protezione dei dispositivi, un elemento che Apple ha sempre posto al centro della sua strategia.

La versione precedente, iOS 18.3.2, aveva già affrontato alcune problematiche di sicurezza rilevanti, come la correzione di un exploit in WebKit che comprometteva il sistema di protezione di Safari. Tuttavia, l’interruzione della firma digitale per questa versione dimostra l’impegno di Apple nel mantenere i propri utenti protetti, costringendoli ad adottare versioni più sicure del software. Questa politica aziendale, seppur comprensibile, può generare frustrazione per quegli utenti che riscontrano problemi con le nuove versioni e desiderano tornare a quelle precedenti.

Attualmente, l’unica opzione di downgrade disponibile riguarda il passaggio dalla versione beta di iOS 18.5 alla versione stabile di iOS 18.4. Per verificare la presenza di aggiornamenti, è sufficiente accedere alle Impostazioni, selezionare Generali e poi Aggiornamento Software.

La scelta di bloccare il downgrade solleva però interrogativi sul delicato equilibrio tra protezione e libertà d’uso. Da un lato, l’aggiornamento a iOS 18.4 rappresenta un avanzamento tecnologico significativo, dall’altro limita la possibilità per gli utenti di scegliere liberamente quale versione del sistema operativo utilizzare. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante in presenza di bug o malfunzionamenti che potrebbero emergere nelle nuove versioni.