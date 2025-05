Apple Arcade: nuovi giochi e aggiornamenti di giugno 2026

Con l’arrivo del mese di giugno 2023, il mondo del gaming su dispositivi Apple ha ricevuto una ventata di freschezza grazie a Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento della mela morsicata. Questo aggiornamento porta il catalogo a oltre 200 titoli, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco senza pubblicità, esclusiva e sempre più ricca. L’abbonamento a Apple Arcade, disponibile al costo di 6,99 euro mensili, include un mese di prova gratuita e fa parte dei piani Apple One, garantendo un accesso trasversale su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e persino Apple Vision Pro.

Tra le novità più attese, spicca UNO Arcade Edition, una versione esclusiva del celebre gioco di carte. Questa edizione introduce modalità innovative come “Wild Swap Hands” e “Color Showdown”, offrendo ai giocatori la possibilità di personalizzare le partite con effetti speciali e cornici creative sbloccabili.

Gli appassionati di avventure dinamiche troveranno pane per i loro denti con LEGO Hill Climb Adventures. Questo titolo unisce l’universo dei celebri mattoncini colorati alla fisica di Hill Climb Racing, creando un’avventura entusiasmante in cui esplorare ambienti dinamici e migliorare i propri veicoli. Un mix perfetto di creatività e sfida che conquisterà grandi e piccoli.

Un altro gioiello del catalogo è Lost in Play+, premiato come “iPad Game of the Year 2023”. Questo gioco d’avventura celebra l’immaginazione infantile attraverso puzzle ingegnosi e una narrazione senza dialoghi, immergendo i giocatori in un mondo magico e sorprendente. Un’esperienza che trasforma il gioco in arte, coinvolgendo profondamente l’utente.

Per gli amanti dell’azione arcade, torna in scena Helix Jump+, rinnovato con effetti visivi avanzati, feedback aptico e skin sbloccabili. Questo aggiornamento promette di catturare l’attenzione con un gameplay fluido e un’estetica curata, confermando il suo posto tra i preferiti degli utenti.

Tra le proposte più eccentriche, si distingue WHAT THE CAR, un racing game sviluppato da Triband che sfida le convenzioni del genere. Compatibile con Apple Vision Pro, il gioco permette di guidare veicoli dalle caratteristiche surreali, utilizzando un volante virtuale. Un titolo che unisce creatività e tecnologia, spingendo i confini del divertimento digitale.

Oltre ai nuovi titoli, il catalogo di giochi Apple si arricchisce con aggiornamenti per i titoli già presenti. Tra questi, un evento speciale con Paddington in Crayola Create and Play+, una nuova area ambientata a Queens in Skate City: New York e l’aggiunta di Shaquille O’Neal in NBA 2K25 Arcade Edition.