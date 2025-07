Apple Arcade arricchisce il catalogo: arrivano Play-Doh World e tre nuovi giochi esclusivi

L’estate di Apple Arcade si accende con una novità che farà la gioia di chi cerca sempre qualcosa di fresco e sorprendente nel panorama del gaming mobile. Dal 7 agosto, la piattaforma in abbonamento di casa Apple arricchisce il suo catalogo con ben quattro giochi esclusivi, pensati per soddisfare ogni tipo di giocatore, dai più piccoli agli appassionati di strategia, senza dimenticare chi ama la sfida classica o il divertimento colorato dei puzzle game. Il tutto, naturalmente, senza pubblicità invasive o acquisti in-app: un dettaglio che fa la differenza per chi vuole godersi un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Si parte con Play-Doh World, il debutto digitale di quella che, per generazioni, è stata la pasta modellabile più amata dai bambini (e non solo). In questa nuova avventura, la creatività non ha limiti: i giocatori possono plasmare personaggi unici e vedere le proprie creazioni prendere vita in un universo interattivo, pieno di aree tutte da esplorare e collezioni da completare. L’approccio di Apple Arcade al mondo della fantasia è chiaro: offrire esperienze inedite che sappiano sorprendere e coinvolgere, mettendo al centro la libertà di espressione e la voglia di scoprire.

Ma la vera chicca per chi ama la strategia arriva con Worms Across Worlds, nuovo capitolo della celebre saga firmata Team17 e Behaviour Interactive. Qui, i famigerati vermi tornano protagonisti di battaglie epiche, questa volta alle prese con cinque dimensioni diverse, ognuna ricca di insidie e colpi di scena. Il gameplay a turni, perfezionato e arricchito, consente di affrontare le sfide sia in solitaria che in modalità multiplayer, fino a quattro squadre pronte a darsi battaglia per la supremazia. La profondità tattica e la varietà delle ambientazioni fanno di questo titolo un must per chi non si accontenta mai e vuole sempre mettere alla prova il proprio ingegno.

Per chi invece predilige il lato più leggero e spensierato del gaming mobile, ecco Let’s Go Mightycat di PONOS Corporation. Un puzzle game che strizza l’occhio agli amanti dei colori vivaci e delle sfide sempre nuove. Protagonista assoluto è un gatto all’apparenza ordinario, ma pronto a trasformarsi in un eroe spaziale: tra livelli dalla difficoltà crescente, personalizzazione del look e missioni per salvare amici interstellari, il divertimento è assicurato. L’esperienza è resa ancora più coinvolgente da una grafica accattivante e da una colonna sonora che accompagna il giocatore in ogni fase dell’avventura.

Non poteva mancare una proposta per gli amanti dei giochi da tavolo, con Everybody Shogi di AltPlus Inc. Questa reinterpretazione moderna dello storico gioco giapponese porta una ventata di freschezza grazie a una grafica vivace, controlli intuitivi e la possibilità di sfidare avversari da tutto il mondo in tempo reale. Il fascino della tradizione incontra la praticità della tecnologia, rendendo Everybody Shogi un titolo accessibile e coinvolgente anche per chi si avvicina per la prima volta a questo genere.

L’offerta di abbonamento Apple Arcade si conferma così tra le più complete e versatili del mercato, con oltre 200 titoli a disposizione e una politica chiara: nessuna pubblicità, nessun acquisto in-app, solo puro divertimento su misura per ogni esigenza. Il servizio, proposto a €6,99 al mese con un periodo di prova gratuito di 30 giorni, è accessibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro, garantendo così una continuità di gioco su tutti i dispositivi della mela morsicata.

Da non sottovalutare la possibilità di condividere l’abbonamento con fino a sei membri del gruppo “In famiglia”, una soluzione perfetta per chi vuole offrire a tutta la famiglia un’esperienza di gioco sicura, educativa e sempre aggiornata. Inoltre, Apple Arcade è incluso nei piani Apple One, la formula tutto-in-uno che consente di unire i principali servizi Apple in un’unica sottoscrizione, semplificando la gestione e offrendo un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo.