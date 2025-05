Apple annuncia risultati record nel Q2 2025

Apple ha condiviso i risultati del Q2 2025, con un fatturato record di 95,4 miliardi di dollari. L’azienda ha registrato una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando la sua posizione di rilievo nel settore.

La performance finanziaria è stata ulteriormente rafforzata da un aumento dell’8% dell’utile per azione e da un flusso di cassa operativo di 24 miliardi di dollari. Il Consiglio di Amministrazione ha premiato gli azionisti con un dividendo cash di 0,26 dollari per azione, segnando un incremento del 4% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, è stato annunciato un ambizioso programma di riacquisto azionario da 100 miliardi di dollari, una mossa che riflette la fiducia di Apple nelle sue prospettive future e nel valore a lungo termine per gli investitori.

Il CEO Tim Cook, durante la presentazione dei risultati finanziari, ha espresso entusiasmo per i risultati ottenuti, sottolineando il contributo significativo dei nuovi prodotti come l’iPhone 16e e i Mac e iPad dotati di chip proprietari. “Siamo entusiasti dei solidi risultati del trimestre di marzo, in particolare della crescita a doppia cifra nel fatturato dei servizi”, ha dichiarato Cook. Questo successo nei servizi evidenzia la capacità di Apple di diversificare le sue fonti di reddito e di capitalizzare su un ecosistema sempre più integrato.

Un aspetto centrale della strategia di Apple è il suo impegno verso la sostenibilità. L’azienda ha ridotto le emissioni di gas serra del 60% nell’ultimo decennio, un risultato che testimonia il suo approccio responsabile verso l’ambiente, in risposta anche alle crescenti aspettative dei consumatori e degli investitori in materia di responsabilità ambientale.

Kevan Parekh, Chief Financial Officer, ha evidenziato un altro dato significativo: la base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo record in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche. Anche per gli investitori, le prospettive sono altrettanto promettenti. Il programma di riacquisto azionario non solo mira a rafforzare il valore per gli azionisti, ma rappresenta anche un chiaro segnale della fiducia dell’azienda nelle sue capacità di generare reddito sostenibile nel lungo termine. Il dividendo cash aumentato è un ulteriore incentivo per gli investitori, rafforzando la reputazione di Apple come una delle aziende più affidabili nel panorama globale.