Apple annuncia l'arrivo di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad entro fine mese

Apple ha annunciato ufficialmente che Final Cut Pro e Logic Pro, i suoi software di editing video e audio professionale per Mac, arriveranno finalmente su iPad alla fine di questo mese. Entrambe le app sono state progettate con un’interfaccia touch-first, trasformando l’iPad nello studio mobile definitivo per i creatori.

Fino ad ora, Apple aveva offerto solo versioni per iPad di iMovie e GarageBand, che non potevano competere con le controparti Mac di livello professionale. Invece, gli utenti iPad si sono affidati a sviluppatori di app di terze parti per soddisfare le loro esigenze specifiche nel software di editing video e audio.

Il software di editing video e audio professionale arriva su iPad con un’interfaccia touch-first

Dal 23 maggio, Final Cut Pro e Logic Pro saranno disponibili per la prima volta su iPad con un modello di prezzi basato sull’abbonamento. Le app sfrutteranno il multi-touch, l’Apple Pencil e altre funzionalità dell’iPad per offrire un’esperienza di editing ottimizzata e intuitiva.

Final Cut Pro per iPad presenterà una nuova interfaccia touch e strumenti intuitivi, tra cui una nuova rotellina che semplifica il processo di modifica. Gli utenti potranno navigare nella linea temporale magnetica, spostare clip e apportare modifiche rapide e accurate al fotogramma con il semplice tocco di un dito. Con Live Drawing, gli utenti potranno disegnare e scrivere direttamente sui contenuti video utilizzando l’Apple Pencil.

Logic Pro per iPad combinerà la potenza di Logic Pro con la portabilità dell’iPad per offrire un’app per la creazione di musica professionale all-in-one. I creatori di musica potranno suonare strumenti software e interagire in modo naturale con i controlli, oltre a navigare in progetti complessi utilizzando gesti multi-touch.

Final Cut Pro e Logic Pro saranno compatibili con versioni recenti dell’hardware dell’iPad: Final Cut Pro richiederà un chip Apple M1 o successivo, mentre Logic Pro necessiterà di un chip A12 Bionic o superiore. Entrambe le app saranno disponibili a partire dal 23 maggio con un costo di $4,99 al mese o $49,99 all’anno per app. Apple offrirà anche una prova gratuita di un mese per ciascuna app.