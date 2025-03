Apple amplia le funzionalità di Visual Intelligence su iPhone

Apple alza l’asticella dell’innovazione con il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 18.4, portando la rivoluzionaria tecnologia Visual Intelligence anche sugli iPhone 15 Pro e Pro Max. Questa funzionalità, inizialmente riservata ai modelli più recenti, utilizza l’intelligenza artificiale sviluppata in collaborazione con Google e OpenAI per trasformare la fotocamera in un vero e proprio strumento di analisi avanzata. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono riconoscere oggetti, testi e persino animali in tempo reale, aprendo nuove possibilità di utilizzo quotidiano.

Tra le altre novità, l’aggiornamento previsto per aprile include una personalizzazione potenziata del tasto Azione, che consente un accesso immediato alle funzionalità AI. Un’aggiunta interessante per gli appassionati di cucina è il lancio di Apple News+ Food, una sezione dedicata che offre migliaia di ricette e guide passo-passo, pensata per integrarsi con i futuri dispositivi smart home di Apple. Questa novità promette di trasformare l’esperienza culinaria, portandola a un livello completamente nuovo.

Sebbene l’aggiornamento includa miglioramenti significativi anche per Apple Siri, questi verranno implementati in una release successiva. Siri mira a una maggiore integrazione con le app, offrendo interazioni ancora più naturali e funzionali. Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ecosistema Apple sempre più connesso e intuitivo.

La strategia di Apple dimostra un chiaro intento di democratizzare l’accesso alle tecnologie avanzate, estendendo funzionalità precedentemente esclusive anche ai dispositivi meno recenti. La Visual Intelligence, in particolare, segna un importante progresso nell’uso dello smartphone, trasformandolo in un assistente personale più intelligente e versatile, pronto a semplificare la vita quotidiana degli utenti.