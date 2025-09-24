Apple amplia il Restore Fund per proteggere la Gualala River Forest e le sequoie costiere

Apple torna a far parlare di sé, e non soltanto per le sue innovazioni tecnologiche: la multinazionale di Cupertino ha infatti deciso di puntare con decisione sulla tutela ambientale, lanciando una nuova iniziativa che mette al centro la gestione responsabile delle foreste. Non si tratta di un semplice annuncio di facciata, ma di un progetto concreto che vede protagonista la Gualala River Forest nella contea di Mendocino, in California, e che si inserisce nella strategia a lungo termine dell’azienda per la neutralità climatica.

Apple ha dato il via a un investimento di ampio respiro per la gestione sostenibile della Gualala River Forest, una distesa verde che ospita alcune delle più spettacolari sequoie costiere della regione. Grazie alla collaborazione con The Conservation Fund, l’azienda potrà non solo contribuire alla tutela di un patrimonio naturale di valore inestimabile, ma anche ottenere preziosi crediti di carbonio derivanti dalla capacità delle sequoie di assorbire grandi quantità di anidride carbonica dall’atmosfera. Un modello virtuoso, che unisce il rispetto per l’ambiente a un approccio pragmatico nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa californiana rappresenta un tassello fondamentale della strategia Apple 2030, l’ambizioso piano con cui il colosso mira a raggiungere la neutralità carbonica per l’intera filiera produttiva entro la fine del decennio. Un obiettivo che non è solo dichiarato a parole: secondo i dati forniti dall’azienda, oltre il 60% della riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2015 è già stato raggiunto, e il traguardo del 75% appare sempre più vicino. Il cammino, tuttavia, non si ferma qui: il progetto della Gualala River Forest si inserisce in una rete di interventi che abbraccia tutto il globo, a testimonianza della visione internazionale di Apple.

Il Restore Fund

Dal 2021, il Restore Fund ha permesso di finanziare circa venti progetti dedicati all’agricoltura conservativa e rigenerativa in sei continenti, coinvolgendo realtà locali e partner di primo piano. L’iniziativa, partita in collaborazione con Goldman Sachs e Conservation International, si è successivamente arricchita della partecipazione di Climate Asset Management e di alcuni dei principali fornitori di Apple, tra cui spiccano nomi come TSMC e Murata. Un impegno corale, che mira a rimuovere dall’atmosfera ben 9,6 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno entro il 2030, attraverso interventi mirati su foreste, aree agricole e habitat naturali.

Non è solo la Gualala River Forest a beneficiare dell’approccio di Apple: la collaborazione con The Conservation Fund ha già permesso di proteggere oltre 36.000 acri di foreste negli Stati Uniti orientali, contribuendo a preservare biodiversità e servizi ecosistemici fondamentali. Ma lo sguardo dell’azienda va oltre i confini nazionali, con progetti di agricoltura rigenerativa, tutela delle mangrovie e iniziative comunitarie in Africa, Asia, Australia, Europa e America Latina. Un mosaico di azioni che testimonia la volontà di incidere in modo concreto sul benessere del pianeta.

Non mancano, tuttavia, le voci critiche: diversi esperti sottolineano la necessità di garantire rigore e trasparenza nella verifica dei crediti di carbonio, per evitare il rischio di sovrastime o di fughe di emissioni. Un tema, questo, che Apple ha scelto di affrontare di petto, annunciando nuove collaborazioni con realtà come The Nature Conservancy per rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo. La sfida è complessa, ma la posta in gioco è alta: solo attraverso una gestione attenta e condivisa sarà possibile trasformare le foreste in veri e propri alleati nella lotta al cambiamento climatico.

Il progetto della Gualala River Forest rappresenta anche un’opportunità preziosa per le comunità costiere della California settentrionale, che da sempre trovano nelle foreste una fonte di occupazione e di servizi ecosistemici essenziali. Il modello proposto da Apple prevede infatti una distribuzione equa dei benefici, coinvolgendo attivamente le popolazioni locali e promuovendo uno sviluppo sostenibile a lungo termine. In un’epoca in cui la responsabilità sociale delle imprese è sotto i riflettori, la strategia di Cupertino si candida a diventare un esempio virtuoso, capace di coniugare innovazione, tutela ambientale e attenzione al territorio.