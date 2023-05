Apple allarga la lista dei prodotti obsoleti: 2 nuovi device abbandonati

Apple ha deciso di inserire alcuni device nella lista dei prodotti obsoleti a partire dal 31 maggio, secondo un memo interno ottenuto da MacRumors. Si tratta del primo iPad Air e del Thunderbolt Display, due dispositivi non proprio recenti, per non dire vetusti. I prodotti obsoleti non sono più idonei per riparazioni o altri servizi hardware presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati Apple.

Addio ad iPad Air e al Thunderbolt Display

Il Thunderbolt Display fu introdotto nel 2011 e presentava uno schermo da 27 pollici, una risoluzione 1440p, una fotocamera 720p, tre porte USB 2.0, una porta FireWire 800, una porta Gigabit Ethernet e una porta Thunderbolt. Il monitor aveva un prezzo di $999 negli Stati Uniti e fu tolto dal mercato nel 2016, lasciando per anni gli utenti senza un display esterno marchiato Apple. Il suo successore moderno è il Studio Display, rilasciato insieme al Mac Studio lo scorso anno.

L’iPad Air originale fu lanciato nel 2013 e anch’esso fu ritirato dal mercato nel 2016. Il dispositivo era dotato di un display da 9,7 pollici e del chip A7, ed era pubblicizzato come il 20% più sottile, il 28% più leggero e con bordi del display il 43% più stretti rispetto all’iPad precedente. Il prezzo iniziale era di $499 negli Stati Uniti per il modello solo Wi-Fi.

Apple classifica un prodotto come tecnologicamente obsoleto una volta trascorsi più di sette anni dalla cessazione della sua distribuzione per la vendita. Questo significa che i consumatori che possiedono questi prodotti non potranno più rivolgersi agli Apple Store o ai fornitori di servizi autorizzati Apple per eventuali riparazioni o assistenza hardware. Tuttavia, è possibile che alcuni centri di riparazione indipendenti possano continuare a offrire supporto, anche se le parti di ricambio potrebbero diventare sempre più difficili da reperire nel tempo.

La decisione di Apple di aggiungere il primo iPad Air e il Thunderbolt Display alla lista dei prodotti obsoleti riflette l’evoluzione costante del settore tecnologico, con dispositivi sempre più potenti e avanzati che prendono il posto di quelli più vecchi. Sebbene questi prodotti abbiano rappresentato una pietra miliare nella storia dell’innovazione di Apple, il progresso tecnologico rende inevitabile la loro obsolescenza.