Apple AirTag al Black Friday Amazon, è l'occasione perfetta

Con gli sconti del Black Friday, puoi avere quattro Apple AirTag a soli 89 euro su Amazon Italia. Uno sconto del 31% che vi fa risparmiare circa 40 euro rispetto al prezzo di listino di 129 euro. Non è uno di quegli sconti insignificanti che vedete ogni giorno: questa è un’opportunità seria, il genere di deal che conviene cogliere al volo perché difficilmente tornerà così conveniente nel breve termine. Se state cercando un motivo per entrare nel mondo dei tracker Bluetooth di Apple, questo è il momento giusto. Soprattutto se in casa avete più dispositivi Apple o se siete una famiglia che vuole proteggere contemporaneamente vari oggetti, questa proposta rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile oggi sul mercato. Dimenticatevi gli altri tracker generici: gli AirTag sfruttano una rete di milioni di dispositivi Apple, il che significa che le probabilità di ritrovare le vostre chiavi, borse e zaini smarriti aumentano esponenzialmente. La batteria CR2032 dura un anno intero senza bisogno di ricariche, proprio quello che cercate in un tracker affidabile.

Caratteristiche che fanno la differenza

Gli AirTag si integrano perfettamente con l’app “Dov’è” di iOS, e il chip U1 offre il Precision Finding per una localizzazione ultra-precisa su device compatibili. Sono resistenti all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67, quindi potete stare tranquilli anche se finiscono in situazioni critiche. Il design compatto significa che li mettete dappertutto senza ingombrare. La batteria è facilmente sostituibile quando dopo dodici mesi avrà esaurito la carica, senza complicazioni inutili. Tutto questo a 89 euro per quattro unità è semplicemente inarrivabile.

Perché approfittarne subito

Certo, gli AirTag sono pensati principalmente per l’ecosistema Apple, e con Android le funzionalità risultano significativamente ridotte. Ma se possedete iPhone, iPad o altri device della mela, questa limitazione non vi riguarda. Il prodotto ASIN B0936LWNHQ è disponibile direttamente su Amazon: non ci sono scuse per rimandare. Prima di acquistare, verificate la compatibilità del vostro dispositivo e controllate la data della batteria al primo utilizzo. Il vostro portafoglio vi ringrazierà, e la tranquillità nel ritrovare oggetti smarriti sarà priceless.