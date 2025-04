Apple accelera la sostenibilità: riduzione del 60% delle emissioni globali

Nel suo ultimo Environmental Progress Report, Apple ha evidenziato i notevoli progressi compiuti verso il raggiungimento dell’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030. Grazie a un impegno senza precedenti, l’azienda ha ridotto le proprie emissioni di gas serra del 60% rispetto al 2015, un traguardo significativo che riflette una strategia ambientale ben definita e orientata alla sostenibilità.

Un aspetto chiave del piano è rappresentato dalla transizione verso l’uso di energia rinnovabile lungo tutta la catena di approvvigionamento. I fornitori di Apple hanno adottato quasi 18 gigawatt di energia pulita, evitando l’emissione di 21,8 milioni di tonnellate di gas serra nel solo 2023. Questo sforzo si inserisce in una più ampia strategia che coinvolge anche 26 fornitori di semiconduttori, impegnati a ridurre del 90% le emissioni di gas fluorurati entro il 2030.

Parallelamente, Apple sta investendo significativamente nell’uso di materiali riciclati. Entro il 2025, l’azienda punta a utilizzare il 100% di terre rare riciclate nei magneti e cobalto riciclato nelle batterie, dimostrando come l’innovazione possa essere integrata con pratiche sostenibili. Ad esempio, il programma Zero Waste ha già permesso di evitare che 600.000 tonnellate di rifiuti finissero in discarica nel 2024, un risultato che testimonia l’impegno costante verso un futuro più sostenibile.

Questi progressi si riflettono direttamente nei prodotti Apple. Il nuovo MacBook Air, per esempio, è realizzato con oltre il 55% di materiali riciclati, un record per l’azienda. Inoltre, tutti gli Apple Watch offrono ora un’opzione carbon neutral, dimostrando come la sostenibilità possa essere integrata in ogni aspetto del design e della produzione.

Per celebrare la Giornata della Terra, Apple ha lanciato una campagna che unisce sostenibilità e coinvolgimento dei consumatori. L’iniziativa prevede uno sconto del 10% su accessori selezionati per chi ricicla i propri dispositivi, oltre a contenuti dedicati alla sostenibilità disponibili su Apple TV+ e altre piattaforme. Questa combinazione di incentivi economici e sensibilizzazione rappresenta un modello virtuoso di come le aziende possono coinvolgere i propri clienti nel percorso verso un futuro più verde.

Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, ha dichiarato: “Oggi realizziamo i nostri prodotti usando più energia pulita e materiali riciclati che mai”. Le sue parole sottolineano come questi risultati siano tappe fondamentali di un piano ambizioso che punta a ridefinire gli standard di sostenibilità nel settore tecnologico.