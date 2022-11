Dicembre è alle porte ed è tempo di tirare le somme. Come da tradizione, Apple ha comunicato la lista delle applicazioni e dei giochi che in questo 2022 “hanno ispirato gli utenti a interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari“. Prima di passare all’elenco completo degli App Store Award 2022, vale la pena riportare le parole del CEO di Apple, Tim Cook (di recente attaccato da Elon Musk).

I vincitori degli App Store Award di quest’anno hanno reinventato le nostre esperienze con app che sono state in grado di offrire prospettive fresche, significative e genuine. Che si tratti di creatori indipendenti autodidatti o di team internazionali, questi sviluppatori hanno un impatto significativo e rappresentano i modi in cui le app e i giochi influenzano le nostre comunità e le nostre vite.

App Store Award 2022: l’elenco dei vincitori

App

Giochi

Impatto culturale

Si tratta di una categoria inedita che prima le idee che hanno avuto un impatto duraturo sulla vita delle persone e influenzato la cultura, spiega Apple nel suo comunicato stampa.

