Anche Disney+ inizia la battaglia contro la condivisione delle password

Con un numero crescente di piattaforme streaming che cercano di limitare l’uso improprio degli account, Disney+ si unisce alla lotta contro la condivisione delle password.

Rafforzamento delle norme sulla condivisione delle password su Disney+

Recentemente, Disney+ ha annunciato l’intenzione di limitare la condivisione delle password tra gli utenti, seguendo le orme di Netflix che ha adottato una politica simile. Questa iniziativa è partita dal Canada, dove gli abbonati hanno ricevuto comunicazioni via email riguardo a questa nuova politica.

Come riportato da The Verge, l’email inviata dagli abbonati Disney+ canadesi avverte dell’imminente cambio. Sebbene i dettagli su come Disney intende procedere con questo divieto non siano stati pienamente delineati, l’azienda ha chiarito che mira a “implementare restrizioni sulla capacità di condividere il tuo account o le credenziali di accesso al di fuori della tua famiglia“. Definendo “famiglia” come “l’insieme di dispositivi associati alla tua residenza personale principale utilizzati dalle persone che vi risiedono”, Disney+ si impegna a mantenere la visione all’interno di un nucleo domestico.

Il sito web Disney+ in Canada ha altresì ribadito il divieto sulla condivisione delle password, evidenziando le nuove normative. Un estratto aggiunto al contratto di abbonamento menziona che Disney potrebbe “analizzare l’utilizzo del tuo account” per garantire la conformità e potrebbe prendere misure punitive se rileva qualsiasi violazione.

Implementazione tecnica futura

Nonostante le modifiche recenti, Bob Iger di Disney ha specificato che l’implementazione tecnica completa di queste misure potrebbe non avvenire prima del 2024. Vale la pena notare che Netflix, come riferimento, ha un sistema che richiede agli utenti di accedere alla propria rete Wi-Fi domestica almeno una volta al mese per garantire che la password non venga condivisa fuori dal nucleo familiare.

Al momento, rimane incerto come Disney intenda monitorare e applicare queste nuove regole, ma è chiaro che l’azienda sta prendendo posizione sulla questione.

Modifiche imminenti alle tariffe Disney+

Parallelamente a questi sviluppi, Disney+ e Hulu hanno annunciato un aumento dei prezzi delle loro sottoscrizioni. A partire dal 12 ottobre, i piani tariffari subiranno le seguenti modifiche:

Standard (con pubblicità): €5,99 al mese – offre 2 accessi, senza opzione di download.

Standard: €8,99 al mese o €89,90 all’anno – offre 2 accessi con opzione di download.

Premium: €11,99 al mese o €119,90 all’anno – offre 4 accessi con opzione di download.

Con l’evoluzione dell’industria dello streaming e la crescente concorrenza, Disney+ sta chiaramente cercando di adattarsi e rimanere al passo con le aspettative degli abbonati e le sfide del mercato.