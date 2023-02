La “tecnologia è nostra amica“, e infatti ci permette addirittura di controllare la qualità dell’aria che respiriamo (in casa o in un ufficio) direttamente dall’iPhone (o uno smartphone Android). Per fare ciò hai però bisogno di un dispositivo come lo Smart Air Quality Monitor di Amazon, ora in offerta a meno di 65 euro grazie all’ottimo sconto del 21%.

Tutto quello che devi sapere sull’aria che respiri, grazie ad Amazon

Senza troppi giri di parole, lo Smart Air Quality Monitor di Amazon ti permette di conoscere la qualità dell’aria nella tua casa. Non perdere di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

E puoi informarti in qualsiasi momento: ottieni un’indicazione attuale della qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controlla in ogni momento i valori di facile comprensione tramite l’app Alexa per il tuo iPhone (scaricala da App Store da qui).

C’è qualcosa che non va? Sarai subito avvertito/a. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria invia una notifica al tuo smartphone oppure lo annuncia sui dispositivi Echo.

A proposito di prodotti firmati Amazon, hai già dato un’occhiata a questo strepitoso bundle? È il primo step per rendere smart il tuo appartamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.