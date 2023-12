Amazon Prime REGALA 50 euro di Codici Sconto ai nuovi abbonati

Amazon lancia una nuova iniziativa promozionale incentrata sull’abbonamento a Prime, offrendo un’opportunità unica ai suoi clienti. I primi 7000 abbonati che attivano un piano annuale entro il 6 gennaio 2024 avranno la possibilità di ottenere codici promozionali equivalenti all’importo speso per l’iscrizione, ovvero 49,90 euro sotto forma di coupon.

Un anno di Amazon Prime GRATIS

L’abbonamento Amazon Prime, noto per i suoi numerosi vantaggi, ha un costo annuale di 49,90 euro. Gli abbonati godono di spedizioni gratuite e illimitate (con consegna in un giorno in aree selezionate), accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video, musica su Prime Music inclusi podcast senza pubblicità e riproduzione casuale di brani, ebook su Prime Reading, offerte esclusive, e spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photos, tra gli altri benefici.

Con questa promozione attuale, i nuovi abbonati a Prime hanno la possibilità di ricevere 49,90 euro in codici promozionali, che equivalgono all’importo dell’abbonamento. Dopo l’iscrizione, i primi 7000 clienti idonei riceveranno via e-mail o notifica i codici promozionali distribuiti come segue:

10 euro di sconto per acquisti da almeno 30 euro (dal 9 gennaio 2024)

10 euro di sconto per acquisti da almeno 30 euro (dal 24 gennaio 2024)

10 euro di sconto per acquisti da almeno 30 euro (dall’8 febbraio 2024)

19,90 euro di sconto per acquisti da almeno 60 euro (dal 23 febbraio 2024)

Per verificare l’idoneità e attivare un abbonamento annuale Amazon Prime, è possibile seguire il link fornito di seguito. La possibilità di aderire alla promozione esclude chi è già titolare di un abbonamento annuale attivo, ma è destinato ai nuovi utenti che hanno intenzione di provare i vantaggi di Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.