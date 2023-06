Amazon Prime Day 2023: data ufficiale svelata inaspettatamente

In attesa dell’annuncio ufficiale, è stata svelata la data dell’attesissimo Prime Day 2023 di Amazon. Un banner è stato visto su Amazon stamattina, rivelando che le date ufficiali dell’evento saranno l’11 e il 12 luglio.

Prime Day 2023: pioggia di sconti in arrivo

Nonostante l’informazione non sia stata ufficialmente annunciata da Amazon, il banner, ha sollevato l’emozione tra gli utenti che si preparano per l’importante evento. Il Prime Day di Amazon è, infatti, un evento di vendita globale annuale riservato ai membri Prime. Durante questo periodo, gli utenti abbonati possono approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti, dalle ultime tecnologie ai prodotti per la casa, vestiti e altro ancora.

L’11 e il 12 luglio, segnatevi queste date, gli utenti Prime avranno la possibilità di approfittare delle migliori offerte e degli sconti in esclusiva. Con l’espansione continua dell’inventario di Amazon, è sicuro aspettarsi offerte ancora più straordinarie rispetto agli anni precedenti.

Se sei un membro Prime, preparati per il Prime Day cercando in anticipo i prodotti che ti interessano e aggiungendoli alla tua lista dei desideri. In questo modo, sarai notificato quando questi prodotti saranno in offerta.

Inoltre, vale la pena ricordare che Amazon offre spesso offerte lampo durante l’evento, che durano solo per un breve periodo o fino a esaurimento scorte. Quindi, è consigliabile rimanere attenti e controllare frequentemente il sito per resstare aggiornati e non perdere affari interessanti.

Noi copriremo l’evento, segnalando in tempo reale tutte le migliori offerte disponibili su Amazon, con sconti che abbracceranno tutte le categorie di prodotto, dagli smartphone, fino ai PC portatili, passando per piccoli elettridomestici, strumenti da lavoro e tanto altro ancora. Seguiteci su Melablog per restare costantemente aggiornati e non perdere le occasioni d’acquisto più ghiotte.