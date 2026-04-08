Amazon, Netflix e simili: come liberarsi delle pubblicità fastidiose

Forse non ne siete a conoscenza, ma esiste un metodo piuttosto efficace per liberarsi delle pubblicità fastidiose.

Negli ultimi mesi, Amazon Prime Video ha modificato il proprio modello di fruizione introducendo interruzioni pubblicitarie nei contenuti in streaming, segnando una discontinuità rispetto alla visione tradizionalmente senza spot. La presenza degli annunci non raggiunge la durata tipica della televisione lineare, ma la frequenza delle interruzioni incide sull’esperienza complessiva, soprattutto durante la visione di film e serie.

Per gli utenti, la novità si traduce in una scelta: accettare la pubblicità oppure passare a una versione senza annunci con un costo aggiuntivo. Questa evoluzione si inserisce in un trend più ampio che coinvolge l’intero settore dello streaming, orientato a diversificare le modalità di accesso ai contenuti.

Download dei contenuti: una soluzione alternativa alla pubblicità

Una funzione già presente nella piattaforma consente di aggirare le interruzioni pubblicitarie senza modificare il piano di abbonamento. Il download dei contenuti tramite app ufficiale permette infatti di visualizzare film e serie in modalità offline, evitando la riproduzione degli spot.

Questa opzione è disponibile su dispositivi compatibili e richiede l’utilizzo dell’app dedicata, anche su computer. Una volta scaricato il contenuto, la visione avviene direttamente dal dispositivo, senza necessità di connessione e senza inserimenti pubblicitari. L’utente può inoltre selezionare lingua e sottotitoli prima del download, mantenendo il controllo sulle impostazioni di visione.

Limiti tecnici e restrizioni di licenza

Non tutti i contenuti presenti su Amazon Prime Video sono disponibili per il download. Alcuni titoli risultano esclusi per motivi legati alle licenze di distribuzione, un elemento che incide sulla disponibilità della funzione offline.

Esistono anche limiti sul numero di contenuti scaricabili contemporaneamente, generalmente compresi tra alcune decine di episodi o titoli. Si tratta di restrizioni pensate per gestire lo spazio e i diritti di utilizzo, ma che nella pratica incidono solo marginalmente sull’esperienza dell’utente.

Per chi utilizza principalmente il televisore, la visione senza pubblicità può essere ottenuta trasferendo il contenuto già scaricato da un altro dispositivo. Il collegamento tra smartphone, tablet o computer e TV consente di riprodurre i contenuti offline su uno schermo più ampio, mantenendo la continuità della visione senza interruzioni.

La soluzione più stabile dal punto di vista tecnico resta il collegamento tramite cavo HDMI, che garantisce una qualità elevata e una trasmissione senza ritardi. In alternativa, sono disponibili modalità di duplicazione dello schermo, ma con prestazioni variabili a seconda del dispositivo e della connessione.

Profili e impostazioni: impatto sulla presenza degli annunci

Un’altra modalità operativa riguarda l’utilizzo di profili con restrizioni sui contenuti, come quelli destinati a un pubblico più giovane. In questi casi, la selezione limitata dei titoli può influire anche sulla gestione degli annunci, ma comporta una riduzione significativa dell’offerta disponibile.

Questa soluzione, pur funzionando in alcuni contesti, non rappresenta un’alternativa completa per chi desidera accedere a contenuti senza limitazioni di genere o classificazione.

L’introduzione della pubblicità su Amazon Prime Video evidenzia un cambiamento nella struttura dei servizi streaming, sempre più orientati a modelli differenziati. L’utente si trova a scegliere tra diverse opzioni, che bilanciano costo, qualità della visione e presenza di annunci.

In questo scenario, strumenti come il download offline assumono un ruolo strategico, perché consentono di mantenere un’esperienza di visione continua senza costi aggiuntivi, pur nel rispetto dei limiti tecnici e contrattuali della piattaforma.