Tra pochi giorni – il 18 novembre, per la precisione – su Amazon prenderà il via il festival degli sconti, forse l’evento legato allo shopping online più atteso dell’anno, per risparmiare un bel po’ e portarsi a casa prodotti di qualità ad un costo inferiore rispetto a quello di listino. Ma è proprio necessario attendere il Black Friday? No, perché proprio su Amazon c’è (quasi) l’intera linea Fire TV già in promo. Un esempio? Il Fire TV Stick Lite è scontato del 33%!

Di seguito ti segnalo le offerte più ghiotte di cui potresti approfittare. Del resto, muoversi d’anticipo non è mai una cattiva idea.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa (-33%)

È la versione più conveniente di Fire TV Stick. Lo streaming è in Full HD e puoi anche “chiedere” ad Alexa di eseguire le azioni al posto tuo. Puoi ovviamente accedere alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity e così via.

Fire TV Stick con telecomando Alexa (-43%)

Qui l’offerta è più consistente, si passa infatti da 39,99 euro a 22,99 euro. Anche in questo caso la parola d’ordine è “streaming”, e sul telecomando trovi anche i pulsanti per accedere rapidamente a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Fire TV Stick 4K (-53%)

L’upgrade è in termini qualitativi: con questa versione potrai guardare film, serie TV, documentari, anime e altro ancora in 4K Ultra HD, con supporto anche al Dolby Vision, all’HDR e all’HDR10+. Migliora anche l’audio, che diventa di qualità home theater con supporto per la tecnologia Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K Max (-43%)

Si tratta del lettore multimediale più potente di Amazon, con il 40% di potenza in più rispetto alla configurazione 4K “base”. Supporta inoltre il Wi-Fi 6, per una connessione ancora più stabile e veloce.

Fire TV Cube (-38%)

Questo dispositivo vanta un processore hexa-core, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida e senza intoppi. Ovviamente, puoi usare Alexa per trovare i tuoi contenuti preferiti solo con la tua voce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.