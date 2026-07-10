Amazon ha deciso di darci un taglio e la notizia è appena stata ufficializzata

Knockoff, la nuova estensione gratuita per Chrome e Firefox sviluppata dal programmatore Josh Pigford, è arrivata nel luglio 2026 con un obiettivo molto concreto: aiutare chi compra su Amazon a filtrare i marchi sospetti e a orientarsi meglio tra risultati di ricerca sempre più affollati, dove distinguere un prodotto affidabile da un brand sconosciuto è diventato tutt’altro che semplice.

Perché trovare marchi affidabili su Amazon è diventato più difficile

Cercare un caricatore, un accessorio da giardino o un piccolo elettrodomestico su Amazon vuol dire spesso ritrovarsi davanti pagine piene di nomi mai sentiti, sigle tutte in maiuscolo e prodotti sponsorizzati piazzati in cima ai risultati. Una scena ormai familiare: si scrive una parola chiave, si scorre, poi ci si ferma davanti a marchi difficili persino da leggere, figurarsi da ricordare.

Un utente applica un filtro nel browser ai risultati di shopping online, con alcune schede prodotto attenuate.

Il punto, segnalato da tempo da osservatori del settore e sviluppatori indipendenti, è la crescita di brand poco conosciuti nati per farsi spazio dentro gli algoritmi del marketplace. Nomi corti, sequenze di consonanti, etichette che sembrano pensate più per comparire nelle ricerche che per costruire un’identità riconoscibile. In mezzo, va detto, ci sono anche venditori seri e prodotti validi. Ma per chi deve comprare, capirlo al volo non è sempre facile.

Da questa fatica quotidiana nasce Knockoff. Non è uno strumento che decide se un prodotto sia buono o cattivo. Prova piuttosto a ripulire la pagina dai marchi ritenuti meno affidabili. Pigford, stando alla presentazione del progetto, ha avuto l’idea mentre cercava utensili da giardinaggio: il suo decespugliatore si era rotto e, davanti a una lunga lista di marchi sconosciuti, ha pensato di costruire un filtro. Una soluzione pratica, nata da un acquisto complicato.

Knockoff funziona direttamente nel browser e legge i risultati di Amazon usando criteri automatici. Guarda, tra le altre cose, com’è fatto il nome del marchio: se è tutto in maiuscolo, se contiene molte consonanti di fila, se presenta quei segnali ricorrenti nei brand “generati” che ormai compaiono spesso nei marketplace online.

Quando trova un marchio considerato sospetto, l’utente può decidere cosa farne. Il prodotto può sparire del tutto dai risultati oppure restare visibile in forma attenuata. Una soluzione intermedia, utile per non perdere l’informazione ma dare più spazio ai marchi conosciuti. È una funzione semplice, discreta, e anche per questo ha iniziato a girare rapidamente sui social.

L’estensione permette anche di eliminare dai risultati i prodotti sponsorizzati, una scelta che molti vedono come un modo per tornare a una ricerca meno spinta dalla pubblicità. Attenzione però: non è una verifica ufficiale sulla qualità o sulla sicurezza dei prodotti. Il filtro si basa su segnali linguistici e su classificazioni che possono essere modificate, non su test di laboratorio o controlli diretti sui venditori.

Uno dei punti centrali di Knockoff è la lista collaborativa dei marchi. L’estensione parte da un controllo automatico, ma lascia agli utenti la possibilità di correggere il tiro: un brand può essere autorizzato se finisce per errore tra quelli sospetti, oppure segnalato se sembra poco affidabile e il filtro non lo intercetta.

È un sistema da comunità, più che una scatola chiusa. Ogni intervento aiuta a migliorare il database e a rendere più precisa la selezione, anche se il rischio di giudizi soggettivi resta. Un marchio sconosciuto, infatti, non è per forza un marchio inaffidabile. E, allo stesso modo, un nome noto non garantisce sempre un acquisto riuscito.

Pigford ha spiegato anche che le operazioni avvengono localmente sul dispositivo dell’utente. Secondo lo sviluppatore, non serve creare un account e l’estensione non invia dati ai suoi server. Un dettaglio importante, soprattutto in un settore in cui molti strumenti pensati per migliorare la navigazione chiedono in cambio informazioni sulle abitudini online.

Oltre l’estensione: sponsorizzazioni, algoritmi e controllo degli acquisti online

Il caso Knockoff riporta al centro un tema più grande: il rapporto tra utenti, venditori e algoritmi nei grandi marketplace. Amazon non è nuova a strumenti esterni pensati per leggere meglio i suoi risultati. In passato erano già comparsi progetti come AmazonBrandFilter e Amazon Brand Detector, quest’ultimo sviluppato dal team di ricerca di The Markup.

Negli ultimi anni la competizione sulla piattaforma si è fatta sempre più dura. Molti venditori puntano su sponsorizzazioni, parole chiave curate nei dettagli e nuovi marchi creati per conquistare visibilità nelle prime righe della pagina. Pigford ha raccontato che alcuni utenti gli hanno mandato schermate in cui, dopo l’attivazione di Knockoff, quasi tutti i primi risultati venivano oscurati perché collegati a brand giudicati sospetti.

L’estensione, nelle intenzioni dello sviluppatore, non ha scopi commerciali ed è distribuita gratis. L’obiettivo dichiarato è restituire agli utenti un po’ di controllo: scegliere cosa vedere, cosa nascondere, quanto peso dare ai contenuti sponsorizzati e ai marchi poco riconoscibili. Non risolve da sola il problema della fiducia negli acquisti online. Però lo mette davanti agli occhi. E per molti consumatori è già un primo passo.