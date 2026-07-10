Perché dovresti disattivare immediatamente questa impostazione sulla tua smart TV

Chi compra o configura una smart TV farebbe bene a controllare subito una voce spesso ignorata: l’Automatic Content Recognition, cioè l’ACR.

È una funzione presente su molti modelli e serve a raccogliere informazioni su ciò che si guarda, per poi usarle in profili pubblicitari e suggerimenti personalizzati. Il problema è che non sempre viene mostrata in modo chiaro. Spunta durante la prima installazione, insieme a consensi privacy, condizioni d’uso e autorizzazioni varie. Due clic dati in fretta con il telecomando, magari mentre si vuole solo aprire Netflix, possono bastare per attivare la raccolta dei dati.

Come funziona l’ACR e quali dati raccoglie mentre guardi la tv

L’ACR, sigla di Automatic Content Recognition, permette alla smart TV di riconoscere quello che passa sullo schermo. Non solo i canali televisivi tradizionali, ma anche app, console e dispositivi collegati via HDMI. In sostanza, il televisore confronta parti dell’immagine o dell’audio con alcuni database e ricostruisce le abitudini di visione: programmi, film, partite, orari, frequenza d’uso. Niente scenari complicati. Basta una serata davanti a una serie o a un evento sportivo.

Secondo diverse informative dei produttori, queste informazioni possono servire per mostrare pubblicità personalizzate, migliorare i consigli sui contenuti e misurare l’interesse degli utenti. Il punto vero, però, è un altro: molti accettano questa opzione senza rendersene conto, durante la configurazione iniziale. Succede spesso, davanti a schermate lunghe e piene di testo. “Pensavo fosse necessario per far funzionare la tv”, si sentono dire di frequente gli addetti dei negozi di elettronica quando aiutano i clienti meno esperti a rivedere le impostazioni. Ma nella maggior parte dei casi non lo è.

Dove si nasconde l’opzione su LG, Samsung e altri modelli

Sulle TV LG, la voce legata al riconoscimento dei contenuti compare spesso come Live Plus. Si trova nei menu dedicati a privacy, servizi aggiuntivi o impostazioni generali, a seconda della versione di webOS. Su molti modelli Samsung, invece, può comparire come Viewing Information Services, cioè servizi sulle informazioni di visione. Anche qui il percorso non è sempre identico: di solito bisogna entrare in Impostazioni, poi in Privacy oppure in Termini e condizioni.

Il consiglio è semplice: aprire il menu della smart TV e cercare le voci legate a privacy, annunci, informazioni di visione o riconoscimento contenuti. Una volta trovata l’opzione, va disattivata. Su altri marchi il nome può cambiare, ma il meccanismo è lo stesso. Alcuni televisori chiedono una conferma finale, altri portano a una schermata con più consensi separati. Meglio perdere cinque minuti subito. Telecomando in mano, senza fretta.

Le misure extra: pubblicità personalizzate, microfono e uso di Apple TV

Disattivare l’ACR riduce una parte importante della raccolta dei dati, ma non chiude ogni forma di tracciamento. Per questo conviene controllare anche le opzioni sulla pubblicità personalizzata, sugli identificativi pubblicitari e sul riconoscimento vocale, soprattutto se non si usano i comandi vocali del televisore. Alcuni modelli hanno il microfono nel telecomando, altri direttamente nella cornice dello schermo. In questi casi le impostazioni privacy meritano un controllo a parte.

Chi vuole limitare ancora di più la condivisione dei dati può fare una scelta più netta: non collegare la smart TV a internet e usare un dispositivo esterno, come Apple TV, Chromecast o Fire TV, per accedere alle piattaforme di streaming. Non significa sparire dal tracciamento digitale, perché anche quei dispositivi hanno le loro impostazioni privacy. Però aiuta a separare meglio le funzioni del televisore da quelle delle app. Per qualcuno è meno comodo, per altri più ordinato. E soprattutto dà all’utente un controllo più chiaro su cosa viene acceso, autorizzato e condiviso.