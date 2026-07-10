I cavi Ethernet sono di due tipi ma solo uno merita di essere collegato alla rete domestica

Non solo per la velocità, ma per la stabilità della connessione, i costi e la qualità del cablaggio in case, uffici, impianti industriali e data center. Dietro una videoconferenza che non si blocca, una videosorveglianza che resta stabile o una postazione collegata al server c’è spesso un cavo scelto con criterio. Oppure scelto in fretta, e poi pagato con rallentamenti, disturbi e manutenzioni.

Cavi a coppia intrecciata: la base delle reti LAN

I cavi Ethernet a coppia intrecciata, conosciuti anche come Twisted Pair, sono tra i più usati nelle reti locali LAN. Trasportano il segnale elettrico attraverso fili di rame avvolti a coppie. L’intreccio serve a una cosa precisa: ridurre il crosstalk, cioè l’interferenza tra conduttori vicini, che può peggiorare il passaggio dei dati. In una canalina d’ufficio, magari dietro scrivanie, alimentatori e altri cavi, la differenza può farsi sentire.

Confronto ravvicinato tra cavo Ethernet schermato e non schermato per scegliere il cablaggio più adatto in una rete LAN.

La struttura è abbastanza semplice: coppie di rame intrecciate, una guaina esterna di protezione e, in alcuni casi, schermature metalliche. I cavi più comuni per il cablaggio di rete coprono tratte fino a 100 metri, limite pratico preso spesso come riferimento nelle installazioni Ethernet standard, prima di ricorrere a switch, ripetitori o altri apparati. “La scelta non va fatta solo guardando la categoria del cavo”, spiegano spesso gli installatori: conta anche dove passerà, vicino a cosa e per quanti metri.

STP: schermatura utile, ma solo se installata bene

I cavi STP, sigla di Shielded Twisted Pair, aggiungono alle coppie intrecciate una o più schermature metalliche, di solito in alluminio o in materiali conduttivi simili. Servono a proteggere il segnale dalle interferenze elettromagnetiche. È il caso di fabbriche, reparti produttivi, locali tecnici, ospedali, data center e spazi dove motori, quadri elettrici, linee di potenza o molti cavi ravvicinati possono disturbare la comunicazione. In questi casi, la schermatura diventa una sorta di garanzia in più sulla continuità del dato.

Il punto forte degli STP è la maggiore resistenza negli ambienti difficili: meno disturbi, minore rischio di perdita di pacchetti, prestazioni più costanti quando la rete è sotto carico. Ma non è una soluzione senza controindicazioni. Sono cavi in genere più rigidi, più costosi e richiedono più attenzione durante la posa, soprattutto perché la schermatura va gestita correttamente nella messa a terra e nella terminazione dei connettori. Un cablaggio schermato installato male, spiegano alcuni tecnici, può non dare i benefici attesi.

UTP: la scelta più diffusa tra casa e piccoli uffici

I cavi UTP, cioè Unshielded Twisted Pair, non hanno una schermatura aggiuntiva intorno alle coppie o all’intero fascio di conduttori. Proprio questa struttura più semplice li rende molto diffusi nelle reti domestiche, nei piccoli uffici, nelle scuole, negli impianti temporanei e in molte installazioni dove le interferenze sono contenute. Sono più flessibili, più facili da far passare nelle canaline e, di norma, meno costosi rispetto agli STP della stessa categoria.

Nell’uso quotidiano, un buon cavo UTP può collegare computer, smart TV, console, telefoni VoIP, access point, videocamere IP e piccoli server senza particolari problemi, se l’ambiente è ordinato e non attraversato da forti sorgenti elettromagnetiche. Anche per questo molti cablaggi residenziali e aziendali di piccola scala continuano a puntare sugli UTP: offrono un equilibrio concreto tra prestazioni, prezzo e semplicità di installazione. Il limite arriva quando i cavi corrono vicino a linee elettriche importanti o dentro fasci molto fitti. A quel punto, l’assenza di schermatura può farsi sentire.

STP o UTP: cosa valutare prima di scegliere

La scelta tra STP e UTP parte dal luogo in cui il cavo dovrà passare. In una casa, in un piccolo ufficio o in una stanza server ben ordinata, l’UTP può bastare. Se invece il percorso attraversa un reparto industriale, un locale tecnico o una zona con molti apparati elettrici, lo STP offre più protezione contro le interferenze. Anche la distanza conta: avvicinandosi ai 100 metri, soprattutto in ambienti disturbati, conviene valutare con più attenzione qualità del cavo, categoria, percorso e dispositivi collegati.

Pesano poi prestazioni richieste e budget. Per reti ad alta velocità, sistemi di videosorveglianza sempre attivi, applicazioni aziendali sensibili o data center, spendere di più per un cablaggio schermato può evitare problemi in seguito. Per impianti domestici, postazioni standard e collegamenti temporanei, l’UTP resta spesso la scelta più sensata. La regola finale è semplice: non scegliere il cavo migliore in teoria, ma quello più adatto al percorso reale, agli apparati collegati e al livello di affidabilità che si vuole ottenere.