Amazon, gli utenti non ci stanno: pronta la class action, puoi richiedere anche tu il rimborso

Il confine tra aggiornamento software e obsolescenza indotta si è fatto pericolosamente sottile per migliaia di utenti Amazon.

Al centro della disputa legale, che sta prendendo la forma di una class action collettiva, non c’è un malfunzionamento hardware improvviso, ma una scelta software deliberata che avrebbe trasformato dispositivi agili in strumenti farraginosi. La questione riguarda da vicino i possessori di Fire TV Stick, i celebri dongle che rendono “smart” qualsiasi televisore, finiti nel mirino a causa di un restyling dell’interfaccia che molti percepiscono come un peso insostenibile per i processori meno recenti.

Amazon, da dove nasce la class action

Tutto nasce dall’introduzione di una nuova interfaccia utente, progettata per essere visivamente accattivante ma, nei fatti, estremamente esigente in termini di risorse. Gli utenti lamentano che i banner pubblicitari a tutto schermo e i video in riproduzione automatica abbiano saturato la memoria RAM e la capacità di calcolo dei modelli più datati. Non si tratta solo di una preferenza estetica: il rallentamento impedisce la navigazione fluida tra le app, causando lag sistematici e crash improvvisi.

L’accusa mossa dai promotori della class action è chiara: Amazon avrebbe spinto aggiornamenti che rendono i dispositivi obsoleti prima del tempo, privando i consumatori di un prodotto performante per dare priorità alla monetizzazione pubblicitaria. È interessante notare come, curiosamente, il telecomando standard di questi dispositivi sia rimasto pressoché identico nel design per anni, quasi a voler mantenere un’illusione di continuità hardware mentre il “motore” interno veniva messo sotto sforzo da un software sempre più pesante.

La possibilità di richiedere un rimborso non è generalizzata, ma legata a specifici criteri di acquisto e utilizzo. La battaglia legale punta a dimostrare che il consumatore non è stato adeguatamente informato del fatto che un aggiornamento obbligatorio avrebbe potuto compromettere l’usabilità del prodotto. Per chi possiede una Fire TV Stick acquistata negli ultimi anni, il consiglio è di monitorare i canali ufficiali delle associazioni dei consumatori che stanno raccogliendo le adesioni.

Forse, l’intuizione meno ortodossa da seguire in questa vicenda è che il problema non risieda nel codice informatico, ma nella gestione dell’attenzione. Amazon non sta vendendo solo un processore che decodifica video, ma uno spazio pubblicitario occupato forzatamente nel salotto dell’utente. Se il dispositivo rallenta, è perché sta lavorando per l’inserzionista prima che per il proprietario.

Mentre i tribunali iniziano a esaminare le carte, il mercato reagisce con un misto di scetticismo e attesa. Amazon, dal canto suo, difende la legittimità degli aggiornamenti come strumenti necessari per garantire la sicurezza e l’accesso alle nuove funzionalità di streaming. Tuttavia, la pressione degli utenti organizzati potrebbe portare a una risoluzione stragiudiziale o a un sistema di voucher per l’acquisto di modelli più recenti a prezzo scontato.

Non è la prima volta che un colosso del tech finisce sotto la lente d’ingrandimento per la gestione del ciclo di vita dei propri prodotti. La differenza, questa volta, risiede nella capillarità del dispositivo: la Fire TV Stick è presente in milioni di case, spesso come unico punto di accesso all’intrattenimento digitale. Rendere inutilizzabile un oggetto così diffuso solleva interrogativi che vanno oltre il semplice diritto commerciale, toccando la sostenibilità dei modelli di business basati sul cloud. Chi volesse tutelarsi deve conservare la prova d’acquisto e documentare, ove possibile, i malfunzionamenti seguiti agli ultimi update di sistema.