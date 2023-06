Altro che MacBook: il nuovo ASUS ROG Zephyrus G14 è arrivato

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo e potente laptop da gaming, ASUS ROG Zephyrus G14 (2023), destinato a diventare un punto di riferimento per i giocatori più esigenti. Il nuovo dispositivo combina le tecnologie di punta di AMD e NVIDIA, promettendo un’esperienza di gaming eccezionale con Windows 11 Home.

Specifiche tecniche Zephyrus G14 (2023)

Il cuore pulsante del Zephyrus G14 è il processore AMD Ryzen™ 9 7940HS di 13a generazione, che vanta otto core e sedici thread. Questa potente CPU, in grado di offrire prestazioni eccezionali sia in singolo core per il gaming, sia multithread per il multitasking, è accoppiata a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con un Thermal Design Power (TDP) fino a 125W. Grazie al supporto di NVIDIA Advanced Optimus e al Dynamic Boost, che offre 25W extra di potenza, ogni gioco sarà eseguito senza problemi di tearing, garantendo il massimo framerate possibile.

Il display del G14 è altrettanto impressionante. Si tratta di un pannello Nebula HDR da 14 pollici con un rapporto di aspetto di 16:10, frequenza di aggiornamento di 165Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di picco di 500 nit. Questo display offre un’esperienza di gioco HDR mozzafiato, con neri profondi e colori vividi.

Il raffreddamento di un hardware così potente richiede un sistema robusto, soprattutto in un laptop così compatto. Zephyrus G14 risolve il problema con una camera a vapore per la CPU e la GPU, supportata dal composto termico a metallo liquido di Thermal Grizzly. Questa soluzione consente un trasferimento di calore ultra-efficiente, garantendo un funzionamento silenzioso anche con carichi di lavoro pesanti grazie alla tecnologia 0dB Ambient Cooling.

Dal punto di vista estetico, l’ASUS ROG Zephyrus G14 si distingue per la targhetta Prismatic Logo sulla copertina, ottenuta con la tecnica della litografia nanoimprint, e per le colorazioni Moonlight White e Eclipse Gray. Questi dettagli, insieme alla sottile scocca in alluminio rinforzato, conferiscono al laptop un aspetto lussuoso e distintivo.

Per quanto riguarda l’audio, il G14 dispone di un sistema surround virtuale a 5.1.2 canali con tecnologia Dolby Atmos. La cancellazione del rumore AI bidirezionale garantisce conversazioni chiare durante le sessioni di gioco, mentre la tastiera ispirata a quella dei desktop e il design ErgoLift contribuiscono a migliorare l’ergonomia durante l’utilizzo prolungato.

Il laptop offre una varietà di opzioni di connettività, tra cui due porte USB Tipo-C (una con supporto DisplayPort 1.4 e power delivery) e due porte USB 3.2 Tipo-A. Una nuova aggiunta è un lettore di schede Micro SD, molto utile per i creatori di contenuti.

L’ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) è già disponibile per l’acquisto sull’ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 2.449€.